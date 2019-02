Tensão em Caxemira. Paquistão abateu dois caças indianos e prendeu um piloto

O Paquistão confirmou esta quarta-feira ter abatido dois caças indianos e prendido um piloto no que representa uma escalada de tensões um dia depois de a Índia ter bombardeado alvos na Caxemira administrada por Islamabad.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores divulgou que “a Força Aérea Paquistanesa realizou ataques na linha de controlo a partir do espaço aéreo paquistanês”.

O mais recente desenvolvimento acontece após Nova Deli ter informado que pelo menos três jatos de combate paquistaneses entraram no espaço aéreo da Caxemira controlada pela Índia, tendo regressado depois de intercetados por aviões da Força Aérea Indiana.

“Em resposta aos ataques da Força Aérea Paquistanesa, divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores, a Força Aérea Indiana cruzou a linha de controlo. A Força Aérea Paquistanesa abateu dois aviões indianos dentro do espaço aéreo paquistanês. Um dos aviões caiu em AJ&K [Azad Jammu e Caxemira], enquanto o outro caiu em IOK [Caxemira ocupada pela Índia]. Um piloto indiano [foi] preso no solo, enquanto dois [outros estão] na área”, escreveu o major-general Asif Ghafoor, porta-voz do exército paquistanês, no Twitter.

O principal aeroporto na Caxemira administrada pela Índia foi fechado esta quarta-feira por tempo indeterminado, segundo a imprensa local. Neste mesmo dia, um avião da Força Aérea Indiana caiu em Caxemira, matando dois pilotos e um civil, revelou fonte policial.

O primeiro bombardeamento aéreo desde 1971

Na madrugada de terça-feira, a Índia lançou ataques aéreos contra um grande campo de treino de militantes ao longo da linha de cessar-fogo em Caxemira. O Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu um “grande número” de rebeldes mortos, enquanto os militares paquistaneses disseram que o ataque não causara “vítimas ou danos”.

Foi o primeiro bombardeamento aéreo na fronteira da região disputada desde que o país entrou em guerra com o Paquistão em 1971.

O chefe da diplomacia indiana, Vijay Gokhale, afirmou, em comunicado, que Nova Deli recebeu informação credível de que o grupo militante Jaish-e-Mohammed (JeM), que este mês matou 40 seguranças num ataque suicida, estava a treinar combatentes para atentados semelhantes. “Face ao perigo iminente, um ataque preventivo tornou-se absolutamente necessário”, disse o governante.

A escalada iniciada na terça-feira seguiu-se a quase duas semanas de confrontos verbais entre os países vizinhos na sequência do atentado de 14 de fevereiro, no qual Nova Deli acusa Islamabad de ter tido intervenção direta. O grupo JeM está estabelecido no Paquistão mas o país rejeita qualquer responsabilidade pelo ataque.