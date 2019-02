Singapura 2.0? Trump e Kim já estão reunidos em Hanói mas a estretégia é a antiga: elogios mútuos e poucas promessas

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, já se encontraram em Hanói, capital do Vietname, já se cumprimentaram com o aperto de mão da praxe e já posaram para mais uma série de fotografias - em pouco diferentes daquelas que foram tiradas há oito meses, em Singapura, quando ambos se encontraram pela primeira-vez.

Por ser a primeira vez em cerca de meio século que dois líderes incumbentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se encontravam, a cimeira de Singapura tornou-se histórica sem ser preciso que dela tenha saído um grande acordo de paz, ou uma promessa de desnuclearização.

Mais de meio ano depois, espera-se mais de Trump e Kim desta vez - principalmente do Presidente dos Estados Unidos que é suposto ser, dos dois, aquele com mais capacidade para pressionar o outro.

Adam Mount, diretor do Defense Posture Project da Federação de Cientistas Americanos disse à CNN que é Kim quem tem mais a ganhar em Hanói: "Kim Jong-un tem vários caminhos para uma vitória em Hanói - e infelizmente Trump parece determinado a deixá-lo seguir com o seu plano. Kim obtém uma vitória modesta apenas aparecendo e repetindo a sua 'performance' em Singapura porque volta a conseguir que os Estados Unidos venham sentar-se à mesa com um poder nuclear inimigo, assim ganhando novas oportunidades de diplomacia e comércio".

Na conferência de imprensa que antecedeu o jantar dos dois líderes, Trump disse aos repórteres que ele e Kim Jong-un têm um "ótimo relacionamento", acrescentando que antevê um “grande sucesso” para esta cimeira, possivelmente "ainda maior" do que o da anterior.

Trump disse ainda acreditar que a Coreia do Norte tem um "tremendo potencial económico" e que se registou "um grande progresso" no relacionamento entre os Estados Unidos e o país de Kim. “Considero que o seu país tem à sua frente um futuro brilhante e que o senhor é um grande líder. Vamos ajudar-vos", disse Trump dirigindo as suas palavras diretamente a Kim.

Questionado sobre o ritmo lento a que estão a decorrer as negociações para a desnuclearização da península, Trump disse apenas estar “satisfeito” com a forma com as coisas estão a correr e por terem já alcançado desenvolvimentos que nunca outra administração alcançou.

Trump e Kim Jong-un voltaram a trocar elogios com Trump a dizer que “é uma honra” reunir-se com Kim e Kim a classificar a realização deste segundo encontro como “um ato de coragem” de Trump. O líder norte-coreano disse ainda que "muitos obstáculos" tiveram de ser superados para que esta cimeira acontecesse, mas garantiu estar "confiante de que haverá um bom resultado", acrescentando ainda que os últimos meses exigiram “muita paciência e esforço”.