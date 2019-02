Sánchez recusa “rotundamente” solução não pacífica para a crise na Venezuela

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestou-se esta quarta-feira em Madrid "rotundamente" contra "qualquer solução não pacífica" para a Venezuela, assim como "qualquer intervenção externa" nesse país.

Pedro Sánchez também revelou que o Governo espanhol está a estudar a forma de oferecer um estatuto migratório alternativo aos venezuelanos que, depois de terem solicitado proteção internacional em Espanha, não cumprem os requisitos necessários para beneficiar do estatuto de refugiado.

Durante um debate no Parlamento, o chefe do Governo espanhol informou que mais de 20.000 cidadãos provenientes da Venezuela solicitaram proteção em Espanha em 2018.

Para Pedro Sánchez, a "única solução possível" para a crise naquele país da América do Sul, e também o objetivo de Espanha, é a realização de eleições democráticas na Venezuela.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro último, quando o presidente da Assembleia Nacional (parlamento), Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do Parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.