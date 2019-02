O partido Trabalhista anunciou nesta quarta-feira a suspensão de um deputado após terem sido divulgadas filmagens onde dizia que o partido tinha sido "muito pesaroso" e "cedeu muito terreno" na sua resposta às alegações de antissemitismo. De acordo com o principal partido da oposição, Chris Williamson foi suspenso do partido enquanto decorre uma investigação ao sucedido.

O deputado, considerado próximo do líder, Jeremy Corbyn, pediu desculpas, dizendo que não pretendia "minimizar a natureza cancerosa e perniciosa do antissemitismo", mas o partido considerou os comentários "profundamente ofensivos e inadequados".

O partido Trabalhista tem sido criticado pela falta de capacidade para controlar o ambiente hostil aos judeus desde que Corbyn, um conhecido defensor dos palestinianos, assumiu a liderança do partido, em 2015. Na semana passada, nove parlamentares deixaram o 'Labour' para se tornarem independentes, em parte por causa do fracasso do partido em erradicar o antissemitismo.