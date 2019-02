Presidente da Nigéria reeleito para segundo mandado com 56% dos votos

O Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, foi reeleito para um segundo mandado de quatro anos com 56% dos votos. O atual chefe de Estado derrotou o seu principal rival, o antigo vice-presidente Atiku Abubakar, por uma margem de quase quatro milhões de votos nas eleições de sábado.

O Congresso de Todos os Progressistas (APC, na sigla original), o partido de Buhari, venceu em 19 dos 36 estados do país, enquanto o Partido Democrático Popular (PDP), de Abubakar, saiu vitorioso em 17 estados e no território da capital federal, Abuja.

A taxa de participação foi de 35,6%, segundo revelou a comissão eleitoral esta quarta-feira. Nas últimas eleições presidenciais, de 2015, tinha sido de 44%.

Contagem de votos “incorreta e inaceitável”, diz Abubakar

Na terça-feira, o líder do PDP, Uche Secondus, classificou a contagem de votos como “incorreta e inaceitável” e apelou a que fosse interrompida, alegando que os dados dos leitores dos cartões de eleitor tinham sido manipulados.

O Governo federal acusou o partido de tentar comprometer as eleições e provocar uma crise constitucional.

Nenhum observador independente reportou fraude eleitoral.

Críticos de Buhari acusam-no de autoritarismo

Buhari é um antigo soldado que liderou um regime militar durante 20 meses na década de 1980. Foi eleito Presidente pela primeira vez em 2015, tornando-se o primeiro candidato da oposição a derrotar um incumbente e a conseguir a eleição.

Os seus críticos acusam-no de tendências autoritárias e de alguma inação, enquanto os seus apoiantes contra-argumentam que Buhari cumpriu as promessas da campanha anterior, nomeadamente no combate à corrupção e na repressão dos terroristas do Boko Haram.

As eleições, inicialmente agendadas para 16 de fevereiro, foram adiadas uma semana no próprio dia cinco horas antes da abertura das urnas.