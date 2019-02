Os agentes especiais já foram mais especiais. Candidaturas para o FBI caíram 84% desde 2009

Os recrutas devem ter integridade, humildade e vontade de aprender coisa novas. É isso que diz o tweet que abre as portas do FBI ao mundo. Mas os últimos anos mostram que a carreira de agente especial seduz pouco os norte-americanos, conta o “The Guardian”.

Se puxarmos a fita atrás dez anos, podemos constatar que mais de 68 mil pessoas concorreram ao lugar de agente especial do FBI nessa altura, revela o diário britânico, citando o “Wall Street Journal” (WSJ). A queda, agarrando os números de 2018, é brutal: o Federal Bureau of Investigation recebeu apenas 11,050 candidaturas.

“Tivemos muitas discussões internas sobre a razão pela qual o número de candidaturas para agentes especiais tem flutuado tanto nos últimos anos. Tentámos perceber qual era a história”, desabafou ao WSJ Peter Sursi, o responsável pelo recrutamento, que depois não sugere nenhuma conclusão.

Não foi só o número de candidaturas que flutuou (ou esfumou?), também o número de agentes desceu, ainda que timidamente: em 2017, 13,906, menos 144 do que em 2014.

“É muito mais do que um trabalho”, escreve o Bureau na sua página oficial onde se pode candidatar a uma vaga. “A missão do FBI é proteger o povo americano e defender a Constituição dos Estados Unidos. Para a missão continuar a sua marcha, diz precisar de agentes com diferentes educações, experiências e aptidões.

E a organização vai tentando satisfazer o imaginário dos eventuais candidatos, revelando que tanto podem entrevistar uma vítima de tráfico humano, recorrendo a uma língua estrangeira, como decifrar um qualquer código maldito ou descobrir segredos bem guardados. Se não chegar, poderiam sempre recordar que um dos heróis do caso Watergate, o escândalo que fez cair Richard Nixon, era o número 2 do FBI na altura. William Mark Felt, o “garganta funda” que deu o ás de trunfo a Bob Woodward e Carl Bernstein, morreu praticamente há dez anos.

Os tempos mudaram, por isso até o FBI investe numa campanha contemporânea, nas redes sociais, com a hashtag #UnexpectedAgent (agente inesperado). A ideia é, naturalmente, chegar a mais pessoas e tornar aquele trabalho mais palpável e apetecível. O Bureau procura preferencialmente mulheres e minorias, já que 67% dos agentes são homens brancos.