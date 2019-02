França. Decathlon suspende planos de vender hijab de corrida após “insultos e ameaças sem precedentes”

A rede de lojas de artigos desportivos Decathlon abandonou esta terça-feira os seus planos para comercializar em França um hijab (véu islâmico) de corrida. A empresa francesa anunciou que decidiu suspender o produto na sequência de “uma onda de insultos” e “ameaças sem precedentes”.

O lenço simples e leve, que cobre o cabelo mas não o rosto, já se encontra à venda em Marrocos e deveria chegar a 49 outros países a partir de março. O porta-voz da Decathlon, Xavier Rivoire, começou por dizer que a intenção era “tornar o desporto acessível às mulheres de todo o mundo”. No entanto, mais tarde, anunciou à RTL que a marca “tomou a decisão de não comercializar este produto em França neste momento”.

Aurore Bergé, porta-voz do partido Em Marcha!, do Presidente Emmanuel Macron, apelou no Twitter a um boicote da marca. “O desporto emancipa, não submete. A minha escolha como mulher e cidadã será de não voltar a confiar numa marca que rompe com os nossos valores. Aqueles que toleram as mulheres no espaço público unicamente quando elas estão escondidas não amam a liberdade”, escreveu.

Em resposta a este tweet, a Decathlon afirmou que estava concentrada na “democratização da prática do desporto”. “O facto é que certas mulheres correm com um hijab, frequentemente pouco adaptado. O nosso objetivo é simples: propor-lhes um produto desportivo adaptado, sem julgamento”, escreveu a marca.

A Decathlon informou ainda que recebeu cerca de 500 chamadas e emails em protesto contra o hijab de corrida. Alguns dos funcionários foram insultados e até mesmo ameaçados fisicamente nas lojas, acrescentou.