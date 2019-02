“Estou aqui para dizer o que sei sobre Trump”. O que o ex-advogado revelou perante os Representantes

Donald Trump

“Se Trump perder [as eleições presidenciais] em 2020 nunca haverá uma transição de poder pacífica”

“As mentiras que contei ao Congresso, e que beneficiaram Trump, foram para me proteger de Donald Trump.”

“Só posso avisar as pessoas que seguem Trump, tal como eu segui cegamente, que vão acabar da mesma forma que eu.”

“Estou aqui - e acho que também é isso que os americanos querem ouvir - para dizer o que sei sobre Trump. Até ao momento nem uma pergunta sobre o assunto.”

“A minha lealdade a Donald Trump custou-me tudo: a felicidade da minha família, a minha licença de advogado, a minha empresa, o meu sustento, a minha reputação e, brevemente, a minha liberdade.”

Michael Cohen foi advogado pessoal de Donald Trump por dez anos. Quando o multimilionário foi eleito Presidente dos EUA, manteve o cargo e, garante, nunca teve a pretensão de assumir um lugar na administração. “Tive exatamente o que pedi”, assegurou. Perante a Câmara dos Representantes, esta quarta-feira (a primeira de três audiências e a única que é pública), o antigo advogado - a sua licença para exercer expirou esta semana - disse estar disponível para contar tudo o que sabia sobre o homem para o qual trabalhou e explicou as razões pelas quais mentiu e as razões pelas quais já não o faz mais. Michael Cohen foi condenado a três anos de prisão no final de 2018 por vários crimes, incluindo financiamento ilegal de campanha, fraude fiscal e por ter mentido ao Congresso sobre o contacto com a Rússia e o projeto de construção de uma Trump Tower em Moscovo.

Contactos com a Rússia

“A empresa estava envolvida no negócio, o que significa que a família estava envolvida no negócio.”

Questionado sobre o envolvimento de membros da família Trump no projeto para a construção da Trump Tower em Moscovo, na Rússia, Cohen confirmou. Em seguida, perguntaram-lhe se isto significava que essas mesmas pessoas poderiam ter contactado com um “adversário estrangeiro” meses antes das eleições. “Sim”, respondeu.

“Lembro-me de estar com Trump, provavelmente no início de junho de 2016, quando algo estranho aconteceu. Don Jr. [filho de Trump] entrou na sala e caminhou até ao pé do pai, para atrás da mesa dele - o que era algo incomum. Pude ouvi-lo dizer claramente, inclinando-se para o pai e a dizer em voz baixa: ‘A reunião está marcada.’ Ao que Trump respondeu: ‘Ok, bom… avisa-me’. ”

Cohen confirmou a existência de contactos entre o pessoal de Donald Trump e a Rússia. As reuniões para a construção de uma possível Trump Tower em Moscovo existiram numa “fase muito inicial da campanha presidencial”. O ex-advogado acrescentou ainda que Trump estava ciente de que membros de sua campanha - incluindo Donald Trump Jr, Jared Kushner e Paul Manafort - se encontraram com uma personalidade russa que se ofereceu para prejudicar Hillary Clinton.

WikiLeaks e Hillary Clinton

“Trump soube através de Roger Stone que a Wikileaks ia publicar os e-mails.”

“Em julho de 2016, dias antes da convenção democrata, estava no escritório de Trump e a secretária anunciou que Roger Stone estava ao telefone. E Trump pôs a chamada em voz alta. Stone disse a Trump que tinha acabado de estar ao telefone com Julian Assange e que dentro de uns dias haveria uma enorme divulgação de e-mails que iriam danificar a campanha de Hillary Clinton.”

O advogado disse que Trump soube antecipadamente que seriam divulgados 'e-mails' através da WikiLeaks que prejudicariam a campanha de Hillary Clinton. No entanto, a versão é negada quer pelo Presidente, quer pela WikiLeaks: ambos asseguram que não existiu qualquer telefonema. A plataforma lembrou que as comunicações em causa foram tornadas públicas em junho de 2016, ou seja, um mês antes do suposto telefonema. Michael Cohen negou, no entanto, que Trump soubesse a data exata em que tudo ia acontecer.

Políticas de Trump

“Simplesmente não se ataque os meios de comunicação social que questionam o que não gostas ou sobre o que se quer esconder. Assumes a responsabilidades das tuas façanhas sujas.”

Michael Cohen sobre a relação de Trump com a imprensa.

“Não se separa as famílias umas das outras ou se demonizam aqueles que procuram a América para terem uma vida melhor. Não se difama as pessoas tendo por base o Deus a que rezam.”

Michael Cohen sobre as políticas de imigração e a separação de famílias na fronteira entre os EUA e o México.

Ameaças

“Ele usava outras pessoas para fazerem as intimidações e ameaças. Aliás, a função de quem trabalha para Trump é protegê-lo, toda a gente mente todos os dias.”

A resposta foi dada depois de um dos representantes o ter questionado se alguma vez vira Donald Trump intimidar alguém pessoalmente. Cohen explicou que não mas que viu muita gente ser ordenada a fazê-lo.

Jackie Speier: Quantas vezes Trump lhe pediu para ameaçar determinado indivíduo ou entidade em seu nome?

Cohen: Algumas vezes.

Speier: 50 vezes?

Cohen: Mais.

Speier: 100 vezes?

Cohen: Mais.

Speier: 200 vezes?

Cohen: Mais.

Speier: 500 vezes?

Cohen: Provavelmente, ao longo dos dez anos.

Speier: E ao longo destes dez anos pediu-lhe…

Cohen: Quando diz ameça, eu estou a falar de uma conversa com litígio ou uma discussão com…

Speier (interrompe): Intimidação?

Cohen (continua): Um jornalista desagradável que estava a escrever um artigo.

“Ele não está a brincar. Eu conheço-o e vocês não.”

Cohen recordou uma frase de Trump: “se eu disparar sobre alguém na 5º Avenida, ninguém me vai fazer nada”. E o antigo advogado defendeu que esta não é uma frase que o Presidente diga em tom de brincadeira.

Me, me, me

“Vejam o que me aconteceu. Tenho uma mulher incrível, filhos ótimos. Consegui conforto financeiro aos 39 anos. Não fui trabalhar com Donald Trump porque precisava, fui trabalhar para ele porque queria. (...) Perdi tudo. Sou o exemplo do que não fazer.”

“Cometi erros e vou pagar por eles. Mas não estou aqui para falar sobre os meus erros.”

“Rezo para que o país não cometa os mesmos erros que eu cometi ou que pague o pesado preço que a minha família e eu vamos pagar”

Durante boa parte das primeiras horas da audição, os representantes colocaram em causa a veracidade daquilo que Michael Cohen dizia devido ao seu historial. O ex-advogado confessou ter mentido ao Congresso dos EUA no processo de investigação à interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e admitiu ter feito falsas declarações ao comité de inteligência do Senado sobre um negócio envolvendo propriedades de Trump, na Rússia. Cohen foi condenado a três anos de prisão pela prática de vários crimes, entre os quais o facto de ter mentido ao Congresso, por financiamento ilegal da campanha do atual Presidente norte-americano e por evasão fiscal.

Stacey Plaskett: Era vice-presidente das finanças do Comité Nacional Republicano, certo?

Cohen: Certo. Quero dizer-vos que eu era democrata até que Steve Wynn [presidente] descobriu e fez-me mudar de partido.

Stacey Plaskett: Essa era uma coisa inteligente de fazer.

Cohen: Não queriam que o vice-presidente das finanças no Comité Nacional fosse democrata.

A democrata Stacey Plaskett questionava Cohen sobre o seu papel no Comité Republicano até que Cohen resolveu explicar qual a sua verdadeira cor partidária. Steve Wynn é um influente membro do partido, que além de milionário e dono de vários hóteis e casinos, é presidente das finanças daquele órgão partidário.

“I am a nice guy”

Confrontado várias vezes com os problemas com a banca, as acusações de fraude e com a condenação por ter mentido às autoridades, Cohen garantiu estar arrependido e insistiu que assumiu os erros.

Caso Stormy Daniels

“Pediu-me para pagar a uma estrela de filmes para adultos com quem ele tinha tido um caso e pediu-me, também, para mentir à sua mulher - eu fiz isso. Mentir à primeira-dama é um dos meus maiores arrependimentos.”

“Ela [Melania Trump] é boa pessoa e eu respeito-a, não merece isto que aconteceu.”

Michael Cohen confirmou o pagamento de 130 mil dólares para silenciar Stormy Daniels, a ex-atriz pronográfica que manteve um caso com Donald Trump quando este já era casado com Melania Trump e pouco depois de o filho de ambos ter nascido. A transferência foi feita a poucos dias do fim da campanha para as presidenciais de 2016. Cohen foi condenado pelos tribunais, precisamente, por inicialmente ter mentido no Congresso em relação a este caso.