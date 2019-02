Michael Cohen admitiu que Donald Trump o mandou ameaçar pessoas ou entidades cerca de 500 vezes. O antigo advogado do atual presidente norte-americano esteve esta quarta-feira a ser ouvido pela Câmara dos Representantes. Entre as várias questões, Cohen foi interrogado sobre as acusações de ameaças e intimidações de Trump.

Aqui, reproduzimos o diálogo entre o ex-advogado e o representante democrata Jackie Speier:

Speier: Quantas vezes Trump lhe pediu para ameaçar determinado indivíduo ou entidade em seu nome?

Cohen: Algumas vezes.

Speier: 50 vezes?

Cohen: Mais.

Speier: 100 vezes?

Cohen: Mais.

Speier: 200 vezes?

Cohen: Mais.

Speier: 500 vezes?

Cohen: Provavelmente, ao longo dos dez anos.

Speier: E ao longo destes dez anos pediu-lhe…

Cohen: Quando diz ameaça, eu estou a falar de uma conversa com litígio ou uma discussão com…

Speier (interrompe): Intimidação?

Cohen (continua): Um jornalista desagradável que estava a escrever um artigo.

Michael Cohen é ouvido esta quarta-feira pela primeira vez na Câmara dos Representantes. É a primeira de três audições e a única que é pública.