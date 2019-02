268 gramas. O prematuro mais pequeno do mundo foi enviado para casa cinco meses depois de nascer

A história aconteceu em Tóquio, no Japão. O prematuro nasceu com 24 semanas, depois de uma cesariana de emergência. Apenas 23 bebés conseguiram sobreviver após nascerem com menos de 300 gramas. Nos casos de bebés nascidos com menos de um quilo, a taxa de sobrevivência é 90%

Quando o bebé prematuro mais pequeno do mundo nasceu, às 24 semanas, tinha apenas 268 gramas. Esta história com final feliz aconteceu no Hospital da Universidade de Keio e é contada esta quarta-feira pelo “Japan Times”.

Atingidas as 24 semanas, o peso do bebé era preocupante, por isso os médicos optaram por uma cesariana de emergência. Mais leve do que uma bola de futebol, a criança cabia nas mãos dos médicos.

De acordo com o “Japan Times”, apenas 23 bebés, em todo o mundo, conseguiram sobreviver depois de nascerem com menos de 300 gramas. Apenas quatro deles eram rapazes. Quando nascem com menos de um quilo, os bebés estão propensos a sofrer problemas cardíacos, complicações respiratórias e infeções.

Cinco meses e três quilos depois, o rapaz, de quem não se sabe o nome, transformou-se no bebé mais pequeno do mundo a ter alta.

“Só posso dizer que estou feliz por ele ter crescido, porque, honestamente, não estava certo de que ia sobreviver”, disse à BBC Takeshi Arimitsu, o médico do Hospital da Universidade de Keio que acompanhou o caso.

Arimitsu explicou ainda que, nos casos de bebés nascidos com menos de um quilo, a taxa de sobrevivência é 90%. Quando estamos perante casos como este, essa mesma taxa cai vertiginosamente para 50%.