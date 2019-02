Venezuela. A batalha da ponte San Martin

“Corre, corre, que os ‘coletivos’ estão a disparar balas de chumbo”, gritam jovens que tomam abrigo atrás dos pilares da ponte internacional Simon Bolivar, em Cúcuta, Colômbia, referindo-se às milícias de civis armados que auxiliam a Guarda Nacional Bolivariana (GNB) a manter fechada a fronteira entre a Venezuela e o país vizinho.

Este foi o último capítulo de uma tensão que durou toda a tarde de segunda-feira no principal ponto de fronteira entre Colômbia e Venezuela. Antes, dezenas de opositores atiraram pedras contra os membros da GNB que guardam a ponte. Subindo por cordas para uma zona desocupada entre a jurisdição colombiana e a venezuelana, escalavam os contentores colocados pela Venezuela para impedir o fluxo de pessoas e veículos.

Enquanto isso, em baixo, grupos fabricavam coquetéis molotov para queimar os arbustos em volta da ponte, onde se esconderiam os tão temidos ‘coletivos’. Até que começaram os disparos — de balas de borracha e gás lacrimogéneo — por parte do exército bolivariano e de balas fatais sob a ponte, por parte das milícias venezuelanas. Segundo a Cruz Vermelha, pelo menos 14 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, incluindo um fotógrafo, dois polícias e dois manifestantes. Um deles foi levado para o hospital, com um ferimento grave num olho.

Foi nesta mesma ponte que este sábado parte do comboio de ajuda humanitária financiada pelos EUA com a articulação do presidente da Assembleia Nacional venezuelana e autoproclamado Presidente do país, Juan Guaidó, foi impedido de passar, gerando confrontos que fizeram dois mortos e centenas de feridos.

Outra ponte que se tornou uma zona de guerra no fim de semana foi a Francisco de Paula Santander, a 11 km dali. Se no sábado havia um objetivo claro nas investidas contra as forças venezuelanas — deixar atravessar os camiões carregados com alimentos e medicamentos, que escasseiam no país governado por Nicolás Maduro, agora tornou-se mais difícil perceber o que move as centenas de venezuelanos que fazem vigília durante o dia sob e sobre a ponte, em áreas que as forças de segurança colombiana não controlam.

Muitos deles dormem junto à ponte, e dizem não ter como voltar à Venezuela. “Viemos há quatro dias para o show [concerto organizado no lado colombiano da fronteira], mas com as fronteiras fechadas não podemos voltar. Dizem que a nossa nacionalidade foi cancelada, por sermos ‘vende-pátria’, o inimigo. Por isso temos medo de voltar à Venezuela, e vamos ficando por aqui”, conta Nestor Madera, de 19 anos, que junto com amigos juntaram alimentos e cozinharam cerca de 200 litros de sopa para distribuir.

Para o manifestante venezuelano Morgan Salcedo, de 38 anos, que exibe, orgulhoso, o punho imobilizado após um golpe levado no último sábado, o objetivo é chegar ao lado venezuelano da estrutura: “O objetivo agora é tomar o controlo da ponte, para que a guarda bolivariana não se entreponha e a ajuda humanitária possa chegar. Se for preciso, vamos com o comboio [de veículos] até onde seja necessário”, afirma, sem saber dizer, no entanto, se Juan Guaidó continua a insistir na passagem dos camiões.

A opinião de muitos venezuelanos que se manifestam na fronteira é a de que foram abandonados por Guaidó e pelos deputados venezuelanos que na semana anterior estiveram em Cúcuta para o concerto que foi organizado em prol da ajuda. “Não recebemos qualquer auxílio; a água é distribuída pela Cruz Vermelha e outros órgãos, e a comida pela Igreja. Guaidó não esteve aqui e não achamos que virá, mas continuaremos a lutar, pelos nossos familiares que estão na Venezuela”, conta uma encapuzada que acampa ao lado da ponte Francisco Paula Santander.

“Estamos esgotados por sermos usados assim, mas seguimos porque é o que precisa de ser feito”, completa.

Para o sopeiro improvisado Nestor Madera, Guaidó fala de mais e realiza de menos: “Nisso ele parece-se muito com o Maduro”, comenta.

SITUAÇÃO POLÍTICA

Juan Guaidó é hoje um exilado político. Por causa da acusação de “usurpar o poder presidencial, já havia sido proibido de sair do país antes do concerto que antecedeu a tentativa frustrada de entrega humanitária. E agora está proibido de voltar, sob ameaça de ser preso assim que entrar na Venezuela.

Nesta segunda-feira, Guaidó esteve reunido com o Grupo de Lima — conjunto de países, como os EUA, de Donald Trump, e o Brasil, de Jair Bolsonaro, que declararam apoio à sua presidência e aceitaram a sua autonomeação logo após ser anunciada, em 23 de janeiro.

Ele também é reconhecido presidente pela Organização dos Estados Americanos e pelo Parlamento Europeu, além de países como França e Reino Unido. A participação na reunião do Grupo de Lima em Bogotá foi a primeira reunião de Guaidó no exterior como Presidente.

Na capital colombiana, pediu ajuda para restabelecer a democracia na Venezuela, um apelo que foi entendido por especialistas como um pedido de intervenção militar. “Nós o que queremos mesmo é uma intervenção, porque não há outro caminho”, diz a encapuzada da ponte Santander.

A força de Maduro está no apoio recebido do exército venezuelano. No entanto, o seu regime recebeu um golpe nos últimos dias com a deserção de dezenas de militares, que fugiram para o lado colombiano. O último caso ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira. Um suboficial de nome Roman foi ovacionado pelos manifestantes enquanto cruzava a ponte Simon Bolivar em direção ao posto da polícia colombiana.

A atitude, no entanto, não é unanimidade, nem mesmo entre venezuelanos que cruzam a fronteira periodicamente para a compra de alimentos e mercadorias de uso pessoal. O engenheiro Alonso Correa protesta contra tratamento dado aos militares desertores em comparação com o dos civis que usam Cúcuta como centro de compras. “Nós não recebemos qualquer apoio, nem mesmo atenção hospitalar, caso precisemos, como aconteceu com a minha mãe. Agora vá ver como eles tratam estes ‘ratos’”, critica o morador de Ciudad Bolivar, a 17 horas de viagem, que apesar do insulto, não vê saída para o país com Maduro.

Com a deserção de Roman, chega a 168 o número de militares venezuelanos que se entregaram, segundo a imigração colombiana. Apesar do número, Maduro minimizou como insignificante a entrega, exaltando as milícias armadas de civis que auxiliam na patrulha da fronteira — acusados pelos opositores de serem ex-presos soltos para cumprir este papel, e de extorquirem quem cruza a fronteira pelas “trochas” — passagens ilegais, mas amplamente usadas pelo rio Tachira.

Enquanto as mais 600 toneladas de mantimentos é armazenada em Cúcuta, Boa Vista e Pacaraima (Brasil), os manifestantes buscam nas palavras o apoio que não recebem das autoridades. “Eu não tenho medo, porque o medo morreu na Venezuela em 2012”, afirma Jesus Ortega, 27 anos.