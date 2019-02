Tragédia na Barragem de Brumadinho no Brasil completa um mês, com mais de 130 desaparecidos

Adriano Machado

Um mês após a tragédia causada pelo rompimento da Barragem da Vale, no Brasil, os trabalhos de busca tentam ainda localizar 131 pessoas desaparecidas e proporcionar uma última despedida digna aos familiares.

Há famílias inteiras desaparecidas, centenas de crianças órfãs, uma tragédia que mergulhou o país num misto de tristeza e indignação. Os bombeiros prosseguem as buscas, mas, as dificuldades são agora maiores, devido à lama e aos riscos de contaminação aliados à chuva intensa que caiu nos últimos dias em Minas Gerais.

De acordo com informações citadas pela Agência Brasil, a barragem da Vale, localizada em Brumadinho, no sudeste do país rompeu-se 12h28 de sexta-feira, 25 de janeiro.

Muitos funcionários estavam no refeitório, por ser hora de almoço, e ficaram retidos no local. Os sobreviventes relatam que um mar de lama tomou conta de estradas, do rio, das povoações e, sobretudo, da área da Vale.

Na tarde desta segunda-feira, à mesma hora a que a barragem se rompeu e em homenagem às vítimas, um dos helicópteros do Corpo de Bombeiros lançou pétalas de rosas no rio Paraopeba, onde as águas ainda estão escuras devido ao derramamento de resíduos de minério.

Familiares e amigos das vítimas mortais e dos desaparecidos, envergando roupas e balões brancos, caminharam pela ponte que atravessa o rio como forma de protesto. Amarraram fitas e cartazes com mensagens à estrutura da ponte e, por um minuto, a cidade de Brumadinho ficou em silêncio em memória das vítimas.

Consumo de água proibido

O governo de Minas Gerais proibiu o consumo de água devido ao risco de contaminação pela lama que atingiu o rio Paraopeba. Ainda não há previsão de quando a medida será retirada. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais prevê que os trabalhos de busca decorram por mais três meses.

Medidas publicadas no Diário Oficial da União do Governo do Brasil, no passado dia 18, recomendadas pela Agência Nacional de Mineração, definiram uma série de novas regras e precauções para evitar acidentes nas cerca de mil barragens existentes no Brasil.

O Ministério de Minas e Energia afirma que as medidas devem começar a ser aplicadas em 2019 e prosseguir até 2021. As providências ainda preveem a extinção ou descaracterização das barragens "a montante", exatamente como a que se rompeu em Brumadinho.