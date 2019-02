Reino Unido não tem paletes para transportar mercadorias para a UE mas o governo não sabia

O Governo britânico deverá reunir-se ainda esta terça-feira com vários líderes empresariais depois de se ter apercebido que o país não tem paletes para continuar a exportar bens para a União Europeia (UE) no caso de haver uma saída sem acordo.

As regras europeias ditam que as paletes para o transporte de grandes volumes de mercadorias — sejam elas de plástico ou de madeira —, vindas de países que não são membros da UE ou de países terceiros, cumpram determinados critérios para evitar, por exemplo, contaminações e a propagação de pragas, mas a maioria dos exportadores britânicos não as tem.

A notícia foi avançada pelo “Business Insider”, segundo o qual o Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais já alertou os líderes empresariais para esta situação. Foi, aliás, este departamento que pediu ao governo uma reunião para discutir o assunto.

Na ausência de uma solução, as empresas britânicas serão obrigadas a competir entre si para adquirir as poucas paletes existentes que cumpram as regras e as que não conseguirem adquiri-las terão de esperar por novas paletes, o que poderá levar semanas a concretizar-se. “Parece um procedimento simples mas pode tornar-se um empecilho”, referiu um empresário, não identificado, ao “Business Insider”, acrescentando que o país “não está nem remotamente preparado” para um cenário de não acordo sobre o Brexit.

Outros empresários ouvidos pelo jornal mostraram-se indignados pelo facto de os vários ministros não se terem apercebido antes da situação e acautelado a falta de paletes que cumpram as regras necessárias para poderem ser utilizadas para o transporte de produtos para o bloco europeu.