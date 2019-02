Regulador do mercado financeiro americano volta a apertar Elon Musk por alegada violação de acordo

A agência reguladora do mercado financeiro dos EUA pediu esta segunda-feira a um juiz que notificasse o empresário Elon Musk por este não estar a cumprir um acordo sobre a partilha de informações da sua empresa. No limite, o pedido da Securities and Exchange Commission (SEC) pode levar a que o CEO da Tesla perca o seu emprego.

Musk “voltou a publicar informações imprecisas e materiais sobre a Tesla para os seus mais de 24 milhões de seguidores no Twitter”, dizem os documentos judiciais. Em causa está um tweet de 19 de fevereiro: “A Tesla fabricou zero carros em 2011 mas fabricará cerca de 500 mil em 2019”, escreveu Musk.

A SEC diz que o empresário “não procurou nem recebeu pré-aprovação antes de publicar aquele tweet, que era impreciso e foi disseminado” por todos os seus seguidores. Segundo os termos de um acordo com o regulador, firmado em outubro do ano passado, toda a comunicação pública de Musk, incluindo tweets, teria de ser previamente aprovada pelos advogados da Tesla.

O caso deverá conduzir a uma audiência, na qual um juiz deliberará se o tweet constitui uma violação dos termos do acordo e, em caso afirmativo, que punição deverá ser aplicada.

O tweet do pecado original

A 7 de agosto, Musk anunciou no Twitter: “Estou a considerar tornar a Tesla privada por 420 dólares. Financiamento assegurado.” Estas duas curtas frases bastaram para fazer disparar as ações da empresa. A SEC considerou as afirmações de Musk “falsas e enganadoras” e responsáveis por causar uma enorme “confusão e disrupção no mercado”.

No mês seguinte, Musk viu-se obrigado a abandonar o cargo de presidente do conselho de administração da Tesla, embora se mantenha como CEO. Além disso, teve de pagar uma multa de 20 milhões de dólares (mais de 17 milhões de euros), a que se somam outros 20 milhões pagos pela empresa.

Mas, mesmo depois do acordo, o empresário não se cansa de ridicularizar a agência reguladora. Em dezembro, em entrevista à estação CBS, esclareceu que ninguém estava a pré-aprovar os seus tweets, acrescentando: “Quero ser claro. Eu não respeito a SEC, não os respeito.”