Quem são os 12 fantásticos de Kim Jong-un

Sessenta horas e quatro mil quilómetros depois, o comboio que levava Kim Jong-un chegou ao Vietname. Depois, o líder norte-coreano entrou no seu Mercedes S600 Pullman e teve de percorrer mais 160 quilómetros até chegar a Hanoi.

Kim Jong-un vai encontrar-se com Donald Trump na capital vietnamita, reeditando o encontro que teve lugar em Singapura, em junho. Apesar de todas as interrogações e equações envolvidas naquele improvável aperto de mão, há um fenómeno a ganhar popularidade nas redes sociais e nos media: os 12 homens que protegem Kim.

Como acontecera em Singapura, os guarda-costas guardaram também, numa formação 5-5-2, as laterais daquela limusine, que, de acordo com este artigo do “Business Insider”, leva debaixo da carcaça um motor V12, com 517 cavalos à disposição. Este Mercedes preto, que por dentro se cobre com uma pele luxuosa, é à prova de bala. Se são ou não são realmente necessários aqueles 12 homens por perto enquanto a máquina de Kim se desloca, fica a dúvida, mas resta-nos aceitar que o cenário impõe algum respeito.

O que vai resultar deste encontro ainda não se sabe -- pode recordar AQUI o que se espremeu da reunião em Singapura --, mas podemos navegar nas águas desconhecidas da vida dos 12 fantásticos.

Quem são aqueles senhores corredores de fatos catita, gravatas listadas e penteados impecáveis? Na verdade, para além de guarda-costas, são também escudos-humanos, conta num tweet Laura Bicker, a correspondente da BBC em Seul, Coreia do Sul.

KOREA SUMMIT PRESS POOL/GETTY IMAGES

A jornalista explica ainda, citada aqui pela “Business Insider”, que os 12 homens são selecionados de acordo com a condição física, perícia com arma de fogo, aptidão nas artes marciais e aparência.

Estes soldados do Exército Popular da Coreia são sujeitos a exigentes e rigorosos testes para, finalmente, serem escolhidos a dedo pelo “Room 39”, uma organização secreta do Governo.

KOREA SUMMIT PRESS POOL/GETTY IMAGES

Os recrutas tendem a ser escolhidos por pertencerem a famílias de elite, conta a “Time”. Para tal, são investigadas as gerações passadas de cada um deles. A guarda de elite de Kim é composta por cerca de 250 membros.

Igualmente impressionante, brinca em baixo este jornalista freelancer na capital sul-coreana, é o sprint do tradutor do líder da Coreia do Norte quando se apercebe que já vai tarde para mediar um diálogo:

Kim Jong-un e Donald Trump vão encontrar-se na quarta e quinta-feira, em Hanoi, no Vietname.