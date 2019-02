Presidente sírio visita Irão em rara viagem ao estrangeiro

O Presidente sírio, Bashar al-Assad, visitou esta segunda-feira o Irão e reuniu-se com responsáveis, numa rara viagem ao estrangeiro em que agradeceu à República Islâmica o apoio durante a guerra na Síria, noticiaram as agências noticiosas oficiais iraniana e síria.

Assad reuniu-se com o Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei e com o Presidente iraniano, Hassan Rohani na viagem - a primeira vez em que se deslocou a outro país que não a Rússia desde a eclosão da guerra civil na Síria, há quase oito anos.

Teerão deu ao Governo sírio milhares de milhões de dólares em ajuda desde que o conflito começou e enviou combatentes apoiados pelo Irão para combaterem ao lado das forças de Assad - uma ajuda que contribuiu para virar a maré a seu favor.

A televisão estatal síria noticiou que Assad "agradeceu aos líderes e ao povo da República Islâmica pelo que deram à Síria durante a guerra".

O gabinete de Assad indicou que "ambas as partes expressaram a sua satisfação com os níveis estratégicos alcançados entre os dois países em todos os domínios".

A imprensa síria e iraniana divulgou fotografias em que pode ver-se Assad de fato escuro a abraçar Khamenei e apertando as mãos a Rohani, ambos sorrindo.

Assad só se aventurou a sair do seu país devastado pela guerra duas vezes desde que esta começou, e ambas as vezes para ir à Rússia.

A visita desta semana para se reunir com líderes iranianos é a sua terceira desde março de 2011, data em que se iniciaram os protestos contra a sua família, que se encontra há décadas no poder.

Os protestos desencadearam uma resposta severa das forças de segurança sírias, que levou à emergência de uma insurgência.

A guerra daí resultante já matou cerca de 450.000 pessoas e levou milhões a abandonarem as suas casas.

A visita ao Irão surge um dia antes de uma viagem do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, à Rússia para negociações que se espera que girem em torno do papel do Irão na Síria.