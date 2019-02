Presidente da Catalunha reconhece que foram criadas estruturas de Estado “em segredo” antes da tentativa de secessão

Um relatório da Guarda Civil entregue a um juiz de instrução que está a investigar possíveis atos de desobediência e fraude cometidos por dirigentes independentistas catalães acusados de estarem envolvidos na tentativa de secessão da Catalunha, em outubro em 2017, inclui um vídeo em que Quim Torra, então editor e escritor, reconhece que foram “criadas, em segredo, as estruturas de Estado necessárias para a separação da Catalunha do Estado espanhol”, fingindo aí tratar-se de um procedimento legal. O objetivo era o de conseguir fazer um referendo sobre a independência da região mesmo sem a autorização do Estado.

O vídeo, de 2016, foi encontrado pela Guarda Civil enquanto esta analisava o material informático recolhido na casa do antigo juiz e senador Santiago Vidal, que colaborou na elaboração de uma Constituição catalã a implementar após a independência e está, por isso, implicado no processo. Foi filmado durante a apresentação do livro “Els Ultims 100 metres”, em que Quim Torra apresenta a sua visão para chegar à independência. “Se os cidadãos se mobilizarem em massa e forem, em paralelo, adotadas outras medidas, então conseguiremos alcançar uma situação de tempestade política perfeita”, chegou a referir o atual presidente da Catalunha, segundo o relatório. No vídeo, Quim Torra é apresentado como “uma figura imprescindível na realização da tentativa de secessão”.

A Guarda Civil recorda ainda, no relatório entregue, que Torra identificava o antigo vice-presidente do Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, como “responsável pelo quadro jurídico” necessário para a secessão da Catalunha, isto é, a pessoa “que iria assegurar que, na hora H, tudo estaria preparado e que contava, para isso, com o envolvimento de todos os departamentos do Governo do Presidente Puigdemont. “Foram avaliados, em todos os departamentos, as leis que devem ser mudadas. Se isso está a ser feito por baixo da mesa? Está. Se temos de passar a mensagem de que isto é legal? Temos, porque apesar de tudo ainda estamos sob a alçada da legislação espanhola”. No caso de não se conseguir realizar o referendo, afirma Torra no vídeo, “serão convocadas eleições constituintes na expectativa de obter uma maioria com 30% dos votos vindos de outros partidos”.

Na casa do antigo juiz e senador Santiago Vidal, terá também chamado a atenção da Guarda Civil um documento não assinado, com a data de 2014. Intitulado “A rebelião tranquila”, o documento apresentava, entre outros cenários, uma declaração unilateral da independência da Catalunha e uma “insurreição popular”, em que a sociedade civil boicotaria as instituições do Estado através da “desobediência civil”. Ambos os cenários, apareciam, contudo, como excluídos, o primeiro por falta de apoio internacional e o segundo porque havia o risco de o governo perder o controlo e gerar-se violência. Para a Guarda Civil, este e outros documentos, encontrados no computador do antigo juiz, mostram que ele não mentia quando afirmou, em muitas das suas conferências, que o governo da Catalunha desenvolvera quase 20 estruturas de Estado para serem implementadas logo no dia a seguir à secessão.

Dirigentes separatistas acusados de estarem envolvidos na tentativa de secessão da Catalunha já começaram a ser ouvidos

Começou este mês, a 12, o julgamento no Tribunal Supremo dos 12 dirigentes independentistas catalães acusados de estar envolvidos na tentativa de secessão da Catalunha em outubro de 2014. Entre eles, encontra-se o ex-vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, vários ex-membros desse executivo, a antiga presidente do Parlamento catalão e os dirigentes de duas poderosas associações cívicas separatistas. O grande ausente é mesmo o ex-presidente do Governo regional catalão, Carles Puigdemont, que fugiu para a Bélgica.

O julgamento deverá demorar três meses, com a sentença a ser conhecida antes das férias de verão. Está a ser acompanhada por mais de 600 jornalistas e 150 órgãos de comunicação social espanhóis e estrangeiros. O Ministério Público pediu penas que vão até 25 anos de prisão contra os réus, acusados de “delitos de rebelião, sedição, desvio de fundos e desobediência”. Nove dos acusados estão detidos provisoriamente há mais de um ano por haver suspeitas de terem cometido os delitos mais graves de rebelião e desvio de dinheiros públicos.

Já a defesa rejeita perentoriamente que tenha havido violência e afirma que foram as forças de segurança que a utilizaram para reprimir a votação no referendo de outubro de 2017.