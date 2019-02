Morteiro e disparos de tropas indianas matam quatro pessoas na Caxemira paquistanesa

Quatro pessoas, das quais duas crianças, foram mortas durante confrontos entre militares indianos e paquistaneses, perto da linha de demarcação das zonas da Caxemira sob controlo da Índia e do Paquistão, no setor controlado por este, em Nakyal. O anúncio do confronto, qye decorreu nesta terça-feira, foi feito por autoridades locais à AFP.

"Um obus de morteiro atingiu uma casa no setor de Nakyal, ao longo da Linha de Controlo, matando uma mãe, a sua filha e o seu filho", declarou um responsável local do organismo público encarregado da gestão de crises. Uma outra mulher foi morta e outras sete pessoas feridas por tiros em outras localizações do setor de Nakyal. Um dirigente da polícia, Irfan Saleem, confirmou os factos.

Nova Deli e Islamabad acusam-se, regular e mutuamente, de fazerem disparos nesta zona fortemente militarizada, chamada Linha de Controlo, que marca a fronteira de facto entre as partes indiana e paquistanesa da Caxemira. Na terça-feira, a Índia anunciou ter procedido a um "ataque preventivo" contra um grupo islamista baseado no Paquistão, que reivindicou um atentado suicida na Caxemira indiana na qual pelo menos 40 paramilitares indianos foram mortos em 14 de fevereiro.

Islamabad, que denunciou uma "agressão intempestiva", desmentiu que tenha sido atacado um "campo terrorista" perto de Balakot, no nordeste do Paquistão, perto da Caxemira, e prometeu replicar "na hora e no local da sua escolha".

O atentado de 14 de fevereiro provocou um aumento da tensão entre o Paquistão e a Índia, que acusa Islamabad de apoiar grupos de insurrectos ativos na Caxemira indiana. As trocas de tiros na zona da Linha de Controlo provocaram dezenas de mortes entre civis e militares dos dois lados durante os últimos anos.