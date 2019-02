Kim chega ao Vietname para cimeira com Trump após dois dias e meio de viagem de comboio

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou esta terça-feira ao Vietname a bordo do seu comboio fortemente blindado na véspera da cimeira de dois dias com o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Após uma viagem de dois dias e meio, ao longo de 4500 quilómetros percorridos por terra, Kim foi recebido numa cerimónia com passadeira vermelha às 8h15 locais (1h15 da madrugada em Lisboa) na estação ferroviária da cidade fronteiriça de Dong Dang. A comitiva do líder norte-coreano percorrerá os 100 quilómetros restantes até à capital vietnamita, Hanói, com toda a extensão do percurso fechada ao trânsito normal.

A agência oficial de notícias da Coreia do Norte deu conta da partida de Kim da estação ferroviária de Pyongyang na tarde de sábado, acrescentando que o líder seguiu acompanhado pelo principal negociador em assuntos nucleares, Kim Yong-chol, a sua irmã, Kim Yo-jong, e vários outros dirigentes de topo.

Coreia do Norte pode ser “uma das grandes potências económicas”, diz Trump

O Air Force One de Trump deverá chegar a Hanói na noite desta terça-feira (hora local). No domingo, o Presidente norte-americano escreveu no Twitter que “Kim percebe, talvez melhor do que ninguém, que, sem armas nucleares, o seu país poderia tornar-se rapidamente uma das grandes potências económicas em qualquer parte do mundo”.

“Por causa da sua localização, do povo e dele próprio, tem mais potencial para um crescimento rápido do que qualquer outra nação”, acrescentou.

A cimeira desta quarta e quinta-feira segue-se ao encontro histórico de junho do ano passado e deverá aprofundar o acordo entre Kim e Trump para “a completa desnuclearização da península coreana”. Segundo os críticos, a cimeira de Singapura, a primeira entre um líder norte-coreano e um Presidente dos EUA em funções, falhou na adoção de medidas concretas para fazer com que Pyongyang desista das suas armas nucleares.

País enfrenta “momento decisivo histórico”, escreve jornal do regime

Trump lembrou que mantém as sanções impostas à Coreia do Norte, só admitindo levantá-las “se do outro lado ocorresse algo de significativo”. Mesmo sem precisar o que considerava “significativo”, a frase foi bem recebida em Pequim. A China considera necessário que o Conselho de Segurança das Nações Unidas discuta a “reversibilidade” da resolução que impôs as sanções a Pyongyang, conforme disse na semana passada o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

Segundo o principal jornal norte-coreano, “Rodong Sinmun”, o país enfrenta “um momento decisivo” em termos de desenvolvimento económico. Num artigo publicado no início da semana passada, destacavam-se os recentes avanços numa pequena ilha da costa ocidental, no sector pesqueiro e de construção de navios, considerando que o caso de sucesso devia servir de exemplo para o resto da nação.

“O nosso país encara um momento decisivo histórico. É hora de apertarmos os atacadores e corrermos a toda velocidade, visando a meta mais alta neste momento crucial”, lê-se no editorial publicado pelo diário oficial do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia.