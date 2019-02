Índia confirma ataque aéreo ao Paquistão. “Grande número” de rebeldes mortos

Nova Deli afirma que o grupo Jaish-e-Mohammed, que este mês matou 40 seguranças num ataque suicida, estava a treinar combatentes para atentados semelhantes. O primeiro-ministro paquistanês convocou uma reunião de emergência. Foi o primeiro ataque aéreo na fronteira de Caxemira desde que a Índia entrou em guerra com o Paquistão em 1971

A Índia anunciou que lançou na madrugada desta terça-feira ataques aéreos contra um grande campo de treino de militantes ao longo da linha de cessar-fogo em Caxemira. O Ministério dos Negócios Estrangeiros refere um “grande número” de rebeldes mortos, mas os militares paquistaneses dizem que o ataque não causou “vítimas ou danos”.

Trata-se do primeiro bombardeamento aéreo na fronteira da região disputada desde que o país entrou em guerra com o Paquistão em 1971.

O chefe da diplomacia indiana, Vijay Gokhale, afirmou, em comunicado, que Nova Deli recebeu informação credível de que o grupo militante Jaish-e-Mohammed (JeM), que este mês matou 40 seguranças num ataque suicida, estava a treinar combatentes para atentados semelhantes. “Face ao perigo iminente, um ataque preventivo tornou-se absolutamente necessário”, disse o governante.

O Paquistão, que foi o primeiro a anunciar a incursão de caças indianos, referiu que os aviões de guerra só entraram seis quilómetros no seu território antes de serem intercetados.

“Não houve vítimas ou danos”, dizem Forças Armadas do Paquistão

O major-general Asif Ghafoor, porta-voz das Forças Armadas paquistanesas, escreveu no Twitter que “aeronaves indianas invadiram [o território] a partir do setor de Muzaffarabad”. “Ao enfrentarem a resposta atempada e eficaz da Força Aérea do Paquistão, largaram apressadamente a carga enquanto escapavam, tendo a carga caído perto de Balakot. Não houve vítimas ou danos”, acrescentou.

Os ataques seguem-se a quase duas semanas de confrontos verbais entre os países vizinhos na sequência do atentado de 14 de fevereiro, no qual Nova Deli acusa Islamabad de ter tido intervenção direta. O grupo JeM está estabelecido no Paquistão mas o país rejeita qualquer responsabilidade pelo ataque.

A agência indiana de notícias Asian News International informou que 12 caças Mirage atingiram “um grande campo terrorista” na fronteira com 1000 quilogramas de explosivos. O ataque teve lugar por volta das 3h30 da madrugada, precisou a agência, citando fontes da Força Aérea indiana.

“Uma violação da linha de controlo”, acusa chefe da diplomacia paquistanesa

Nos últimos dias, mais de 300 separatistas foram detidos, o que alimentou rumores de que o Governo indiano se preparava para responder ao que considera ter sido um ataque do Paquistão.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, convocou uma reunião de emergência com as autoridades diplomáticas e de segurança, segundo informou o ministro das Relações Exteriores, Shah Mahmood Qureshi. “Considero isto uma violação da linha de controlo. O Paquistão tem direito a uma resposta apropriada, tem o direito de autodefesa”, disse o ministro em breves declarações aos jornalistas.