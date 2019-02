Filha do porta-voz de Putin estagia com deputado de extrema-direita no Parlamento Europeu

Uma filha de Dmitry Peskov, o secretário de imprensa e porta-voz de Vladimir Putin, está a fazer um estágio no Parlamento Europeu (PE). A revelação alarmou vários eurodeputados, incluindo alguns dos países bálticos e não só, mas parece ser regular do ponto de vista legal.

Elizaveta Peskova, de 21 anos, é estudante de direito em Paris. Graças às relações do seu pai, conseguiu um estágio como assistente de um deputado de extrema direita. Aymeric Chauprade, até 2015 membro da Frente Nacional, é atualmente vice-presidente do grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta, liderado por Nigel Farage, o britânico que foi uma das figuras principais na campanha pelo Brexit em 2016. Outro partido integrado no grupo é o Movimento 5 Estrelas italiano.

Mais do que essas relações, o que preocupa muitos deputados é o facto de Peskova poder ter acesso a documentos oficiais. O PE tem fama de ser pouco rigoroso em matéria de acesso e Peskova poderá assistir a todas as reuniões de comités que entender, tirando as que forem realizadas expressamente à porta fechada. Além disso, tem acesso à rede informática interna do PE.

O ordenado, caso o tenha, é pago através da subvenção mensal (25 mil euros) de que os deputados dispõem para contratar assistentes. Ela não trabalha para o PE mas para Chauprade, o qual, face aos protestos, lamentou que uma instituição tão ciosa do seu não-racismo se mostre tão russofóbica.

Chauprade tornou-se notório, entre outros motivos, por apoiar a anexação da Crimeia pela Rússia. Posições como esta não impediram que permaneça no subcomité de segurança e defesa do PE, bem como no dos Negócios Estrangeiros.

Quanto a Peskova, até agora era conhecida sobretudo como figura social, exibindo no Instagram a sua vida encantada em diversas capitais europeias. Chauprade diz que para si ela é uma jovem que estuda direito e relações internacionais em França e que todos os procedimentos legais foram respeitados na sua contratação.