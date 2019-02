Ex-espião da FSB e ex-quadro da Kaspersky condenados em Moscovo por alta traição

O tribunal militar de Moscovo condenou nesta terça-feira a 22 e 14 anos de prisão um ex-coronel do Serviço Federal de Segurança (FSB, antigo KGB) e um ex-executivo da Kaspersky, por alegada colaboração com a espionagem dos EUA.

O julgamento, em que os réus estavam acusados de alta traição, decorreu em tribunal militar, à porta fechada, mas, segundo a agência noticiosa russa Interfax, os condenados -- Serguey Mikhailov e Ruslan Stoyanov -- transmitiram alegadamente informação confidencial a serviços de informação dos EUA, nomeadamente a CIA. Para tal, faziam "jogo duplo" e "disfarçavam os seus contactos com estrangeiros com alegadas atividades de recrutamento", segundo estas fontes.

O periódico russo "Kommersant" sustentou, por seu lado, que, "em 2011, o coronel do FSB Serguey Mikhailov, através de intermediários, transmitiu a agentes do FBI informação sobre investigações no caso do proprietário da empresa Chronopay, Pavel Vrubleski, considerado criminoso informático nos EUA".

A advogada de Stoyanov, Inga Lebedeva, indicou que vai recorrer da condenação do seu cliente. Os condenados "acreditam que com as suas atividades contra os piratas informáticos pisaram os calos a alguém", afirmou a meios russos.

Apesar das acusações na Federação Russa contra um quadro da empresa Kaspersky, por ter passado supostamente informação aos serviços secretos norte-americanos, esta empresa já teve de se defender de ataques contrários. Em 2017, o Departamento de Segurança Nacional dos EUA decidiu proibir a todos os serviços federais o uso de serviços informáticos da Kaspersky, que até então eram utilizados em dezenas de serviços e agências governamentais. O Kremlin classificou na altura esta decisão de Washington como "concorrência desleal".

Pouco depois, o "The Wall Street Journal" publicou notícias segundo as quais as autoridades russas usaram o programa antivírus da Kaspersky para piratear computadores em todo o mundo e obter informação secreta dos EUA.