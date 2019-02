Dombrovskis sobre adiamento do Brexit: “Se pedido for submetido, claro que estamos prontos para potencialmente apoiá-lo”

O pedido de Theresa May para adiar o dia do adeus à União Europeia ainda não foi feito, e, dependendo da primeira-ministra britânica, nunca seria. Mas, se acontecer, do lado europeu estará tudo pronto para recebê-lo.

"Se este pedido for agora formalmente submetido, claro que do lado da UE estamos prontos para avaliá-lo e potencialmente apoiá-lo", disse esta terça-feira o vice-presidente da Comissão para o Euro. Numa conversa com jornalistas em Bruxelas, na qual o Expresso também participou, o letão reafirmou a abertura do bloco para explorar esse caminho.

Há várias semanas que os 27 dão a entender que uma solução para o impasse do Brexit pode passar por um adiamento da data de saída prevista para 29 de março. "Do lado da União Europeia, temos estado a sinalizar abertura para adiar a data do Brexit, de forma a permitir que se alcance um acordo ou haja clarificações que sejam necessárias", acrescentou Valdis Dombrovskis.

Ainda ontem, o Presidente do Conselho Europeu dava o mesmo recado. "Na situação em que estamos, um prolongamento seria uma solução racional", afirmou Donald Tusk, face ao que considerava ser uma falta "óbvia" de maioria na Câmara dos Comuns para apoiar os termos do divórcio entre Londres e Bruxelas.

Tem sido sempre Theresa May a rejeitar esta via. Mesmo nesta terça-feira voltou a dizer que "não deseja" um adiamento do prazo, ainda que pela primeira-vez admita que possa ser uma alternativa à saída caótica e sem acordo.

Adiar até quando?

Esta semana, o jornal britânico "The Guardian" falava na disponibilidade de Bruxelas para adiar uma saída do Reino Unido até 2021. Ou seja, o Reino Unido continuaria a ser membro do clube europeu até final de 2020, que é quando termina o atual quadro Financeiro Plurianual, para o qual os britânicos ainda contribuem financeiramente.

Trata-se de uma data que coincide, também, com o fim do período de transição previsto no acordo de saída fechado em novembro entre a UE e o Governo de Theresa May. O documento que não convence os parlamentares britânicos prevê que nos próximos quase dois anos, o Reino Unido continue a beneficiar do Mercado Interno, mas sem participar no processo de decisão europeu, uma vez que deixaria de ser estado membro a 29 de março.

Nos bastidores de Bruxelas e Londres, também já se falou num adiamento até final de 2019, e ainda num prolongamento mais curto, apenas até final de junho, uma vez que o próximo Parlamento Europeu toma posse a 2 de julho.

May afirmou hoje que no caso de o Reino Unido adiar a saída deve fazê-lo por um período "curto e limitado". Mas adiar a saída apenas por três meses não garante a resolução do problema da falta de acordo, nem da (não) participação dos britânicos nas eleições europeias de maio. Segundo o Parlamento Europeu, se o Reino Unido ainda for estado-membro em maio, tem de ir às urnas para eleger eurodeputados.

Em todo o caso, uma extensão do artigo 50 do Tratado de Lisboa - o porta de saída da UE - tem de ser aprovada por unanimidade. Isso implica não só que o Reino Unido queira - e peça - essa saída, mas também que os 27 concordem com os termos do prolongamento. De acordo com fontes europeias, um pedido de adiamento de Londres teria de ser acompanhado de uma justificação dos britânicos sobre o que querem fazer com esse tempo.