Detido e ameaçado de tortura. Quem é Joaquín Eló Ayeto?

Um membro da Convergência para a Democracia Social (CPDS), partido da oposição da Guiné Equatorial, encontra-se detido “sem mandado judicial”. Segundo um comunicado do partido, Joaquín Eló Ayeto foi retirado da sua casa às seis da manhã desta segunda-feira e transportado por sete elementos armados da segurança do Presidente do país, Teodoro Obiang, num veículo oficial.

Depois de ser informado da detenção, o advogado do partido dirigiu-se à esquadra central da capital, Malabo, para se inteirar da situação, prossegue o comunicado. No entanto, os agentes informaram-no que o nome de Joaquín Eló Ayeto não constava da lista de detidos daquele dia. O advogado foi então a outras esquadras da cidade, tendo recebido resposta idêntica.

Um amigo do detido telefonou mais tarde à sede do CPDS para comunicar que, contrariamente às informações prestadas, Ayeto constava da lista daquele dia de detidos na esquadra central. O advogado voltou ao local, onde encontrou o dirigente político algemado. Ayeto disse-lhe que o acusavam de ter comentado “algures” que “Obiang não vai regressar da digressão que está a fazer pelo país”.

“Mais um exemplo da arbitrariedade no seio de um regime autoritário”

Ao perguntar quem era a testemunha que o acusava de ter proferido aquelas palavras, os agentes disseram a Ayeto que a trariam oportunamente. Segundo o advogado, os mesmos agentes asseguraram ao detido que ele seria torturado naquela noite para confessar os alegados factos.

“Esta prisão é mais um exemplo da arbitrariedade com que atuam as forças policiais no seio de um regime autoritário, temendo-se o uso de tortura”, comenta ao Expresso Ana Lúcia Sá, professora de Estudos Africanos no ISCTE-IUL e subdiretora do Centro de Estudos Internacionais daquela instituição universitária. “Não é um ato isolado e vem na sequência de uma sempre sentida asfixia das forças de oposição”, acrescenta.

“Desde as últimas eleições legislativas, têm vindo a ser relatados casos de perseguição, detenção e maus tratos a políticos da oposição, o que não se coaduna com os princípios do estado de direito”, sublinha a académica.

Quem é Joaquín Eló Ayeto?

“Também conhecido por Paysa, Joaquín Eló Ayeto é um conhecido militante do CPDS, partido histórico da oposição da Guiné Equatorial, que tinha assento parlamentar até às últimas legislativas de 2017”, refere Ana Lúcia Sá. “Ele teve um importante papel na campanha do partido, que concorreu coligado com outros numa plataforma chamada Somos Más”, diz ainda.

Paysa tem assumido “um papel de relevo no ativismo e na denúncia de situações concretas de perseguição política, de más condições sociais, dando voz e publicidade a eventos que, de outra forma, dificilmente chegariam a meios de comunicação de maior alcance”, sintetiza a professora do ISCTE.

“Exuberante estilo de vida da elite política”, denuncia HRW

No seu mais recente relatório anual, divulgado em janeiro, a Human Rights Watch (HRW) apontava que, no último ano, “a corrupção, a pobreza e a repressão de direitos civis e políticos continuaram a minar os direitos humanos” na Guiné Equatorial. As “vastas receitas do petróleo” serviram para financiar “o exuberante estilo de vida da elite política” em torno de Obiang, que está no poder desde 1979.

A má gestão de fundos públicos, a tortura e os julgamentos sumários de opositores políticos foram outros dos problemas detetados. No final de 2017, foram detidos 147 membros do único partido da oposição com representação parlamentar. Apesar de amnistiados pelo Presidente no ano seguinte, os seus advogados alegam que foram vítimas de abusos físicos de tortura, tendo um deles morrido na prisão.

“A relutância” da comunidade internacional em criticar o regime

Além disso, os escassos meios privados de comunicação social são controlados por pessoas próximas de Obiang e as liberdades de expressão, manifestação e reunião mantêm-se limitadas. Apesar deste quadro, a Guiné Equatorial assumiu, no início de 2018, um mandato de dois anos num dos lugares rotativos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que demonstra “a relutância” da comunidade internacional em criticar o regime, conforme aponta a HRW.

Em 2014, a Guiné Equatorial aderiu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), juntando-se a Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.