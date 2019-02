Democrata norte-americano denuncia abusos sexuais cometidos contra menores desacompanhados

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA recebeu mais de 4,500 queixas de abusos sexuais cometidos contra menores desacompanhados entre 2014 e 2018, denunciou esta terça-feira o democrata Ted Deutch, que representa a Flórida na Câmara dos Representantes.

A revelação foi feita durante uma audiência na Câmara dos Representantes sobre a política de “tolerância zero” de Donald Trump para a imigração, que levou à separação de milhares de famílias, crianças para um lado e pais para o outro. Segundo Ted Deutch, o Departamento de Justiça norte-americano terá recebido outras cerca de mil queixas durante o mesmo período de tempo. Os abusos terão sido alegadamente cometidos por funcionários do HHS, sigla em inglês para Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

“Os documentos obtidos revelam uma quantidade alarmante de agressões sexuais cometidas contra menores não acompanhados sob a custódia do Gabinete de Reinstalação de Refugiados”, dependente do HHS, “e mostram que há um ambiente de abusos sexuais sistémicos”, afirmou o democrata, realçando que o número total de denúncias equivale a uma “agressão sexual por semana durante os últimos três anos”. “Claramente o governo não está preparado para manter estas crianças em segurança”, acrescentou.

O HHS já emitiu um comunicado a responder às alegações. Segundo Caitlin Oakley, porta-voz do departamento, a segurança dos menores “é uma das prioridades de topo” e todos funcionários estão obrigados a cumprir “regras rigorosas” que incluem a avaliação dos antecedentes criminais de cada um deles. “Todos estes menores encontram-se numa situação vulnerável e o Gabinete de Reinstalação de Refugiados está perfeitamente a par da sua responsabilidade e da necessidade de tratar estas crianças com todo o cuidado”. Quaisquer “alegações de abusos, abusos sexuais ou negligência” devem, portanto, “ser tidos em consideração e investigados”, referiu ainda Caitlin Oakley.

De acordo com o site norte-americano “Axios”, alguns dos casos apresentados ao Departamento de Justiça incluíam denúncias sobre funcionários acusados de ter relações com menores, contactos sexuais não desejados e a sobre a exibição de vídeos pornográficos para crianças e adolescentes. Segundo o mesmo site, das milhares de queixas, 178 envolviam os funcionários do Gabinete de Reinstalação de Refugiados.

Durante a audiência na Câmara dos Representantes, Jonathan White defendeu o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, para o qual trabalha, e disse não ter conhecimento de uma única queixa relacionada com o assunto em questão.