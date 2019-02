“Crime atroz” nos EUA. Mãe e filha matam cinco membros da família

As duas principais suspeitas são mãe e filha e estão acusadas de cinco crimes de homicídio e de um crime de conspiração

Não havia sinais da família há vários dias num apartamento em Bucks County, no estado norte-americano da Pensilvânia. Foi um vizinho preocupado que alertou na segunda-feira as autoridades. “Vi a senhoria da casa e perguntei: O que se passa?” E ela disse que também já se tinha apercebido da situação porque o lixo encontrava-se acumulado há uma semana na rua. Bateram à porta e ninguém respondeu.

Por volta das 16h (21h em Lisboa) a polícia chegou ao local. Arrombaram a porta e o que encontraram foi um cenário “verdadeiramente atroz”: cinco cadáveres escondidos num quarto com sinais de decomposição que pertenciam à mesma família, avança o “Washington Post”.

Pouco depois, foram detidas as duas principais suspeitas: Shana Decree, 45 anos, e Dominique Decree, 19 anos: mãe e filha, que continuavam a viver dentro da casa onde foram encontrados os cadáveres. Ambas estão acusadas de cinco crimes de homicídio e de um crime de conspiração.

As vítimas – que pertencem à mesma família – têm idades compreendidas entre os 9 e os 42 anos, sendo que a mais velha era a irmã de Shana Decree que estava de visita à Pensilvânia com as duas filhas gémeas, que também foram assassinadas, e os outros dois eram filhos da própria mãe que é uma das acusadas dos crimes.

“Esta é uma tragédia horrível. Já falei com os familiares das vítimas e posso dizer que estão destroçados. As pessoas que cometeram este crime atroz e que já foram detidas vão pagar pelo que fizeram”, garantiu à CNN o procurador-geral de Bucks County.

Desconhecem-se ainda pormenores sobre o caso. As autoridades referiram apenas que as causas das mortes estão sob investigação, uma vez que os corpos não apresentam sinais visíveis de trauma.

Outro filho da irmã de Shana Decree encontra-se também desaparecido, mas a polícia acredita que não esteve envolvido no crime.