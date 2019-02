Brexit. May recusa dizer de que lado vai votar o Governo nos dois novos votos que anunciou

Ouvindo as intervenções dos deputados esta terça-feira na Câmara dos Comuns, quer do lado dos trabalhistas quer do lado do Governo dos conservadores de Theresa May, ficou claro que, mesmo depois das promessas da primeira-ministra em oferecer três novos votos sobre o Brexit à Câmara, ainda ninguém sabe de que lado se posicionará - ela e maioria que comanda. May ainda não indicou quais as "ordens" que dará aos seus deputados mas, através do seu porta-voz, recusou-se a prometer que apoiará a extensão do artigo 50 se o seu acordo for derrotado uma segunda vez.

Fizeram-se perguntas bastante complexas no Parlamento britânico, que mostram bem o quão complexo é o assunto. Peter Grant, deputado pelos nacionalistas escoceses, perguntou à primeira-ministra o que é que acontece se os deputados votarem contra a perspetiva de uma saída sem acordo e, no dia a seguir, contra a extensão do artigo 50. Theresa May respondeu que “os Comuns têm que tomar decisões”. Jonathan Edwards, do Plaid Cymru, do País de Gales, que também se opõe à saída sem acordo, perguntou a May se a opção de ‘não acordo’ continuará em cima da mesa numa nova fase de negociações caso os deputados votem pela extensão mas contra o ‘não acordo’. São apenas dois exemplos de perguntas pertinentes para as quais May não tem resposta. nova fase de negociações ou não.

Tantas foram as perguntas sobre esta questão, que o porta-voz de May decidiu recebeu alguns jornalistas para explicar como pretende o Governo votar: sim ou não à extensão do tempo de negociação? Sim ou não à saída sem acordo? Não se sabia e também não se ficou a saber, segundo dá conta a jornalista Heather Stewart, do jornal “The Guardian”.

Questionado sobre quanto seria idealmente, no entender do Governo, a extensão do tempo de negociação, o porta-voz de May utilizou como resposta as próprias palavras de May: “o mais curto possível”. Um pouco antes disto, May tinha estado na Câmara dos Comuns a defender uma extensão de tempo que não entrasse no calendário das europeias para evitar que o Reino Unido seja obrigado a observá-las. “Que tipo de mensagem é que isso enviaria às pessoas?”, perguntou May.

E se os deputados exigirem incluir uma emenda na moção que vai a votos que permita um tempo de extensão maior? O porta-voz não respondeu. E está May disposta a retirar o Reino Unido da UE sem qualquer acordo? “Está. Se não estivesse não tinha proposto que os deputados votassem por essa opção”, respondeu.

“Não está claro como tudo isso poderá ajudar empregadores e investidores que neste momento tentam avaliar a probabilidade de um Brexit sem acordo mas parece ter pelo menos evitado a série de renúncias entre os conservadores que se esperavam para quarta-feira”, escreve Stewart.