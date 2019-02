Brexit. Câmara dos Comuns vai poder votar na possibilidade de uma saída sem acordo. Extensão do prazo de saída em cima da mesa

Theresa May, primeira-ministra britânica, vai oferecer aos deputados a possibilidade de votarem por uma extensão do prazo para o fim da ligação do Reino Unido à União Europeia e também vai propor que a Câmara dos Comuns vote para decidir se aceita ou não uma saída sem acordo.

Num discurso esta terça-feira na Câmara dos Comuns, May prometeu ainda uma nova votação ao acordo (que ainda pode estar sujeito a mudanças, conforme a UE aceite ou não continuar a discutir o assunto com May) dia 12 de março. Se o governo não conseguir fazer passar o acordo então dia 13 os deputados terão um outro voto: aquele que vai decidir se a maioria da Câmara aceita ou não uma saída sem acordo. Se o resultado for o que se espera (uma maioria rejeita o cenário de saída sem qualquer acordo), então no dia a seguir, a 14 de março, os deputados serão de novo chamados a votar, desta vez na possibilidade de que a implementação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que aciona a separação de um membro do bloco europeu do resto da UE, seja adiada para que May possa continuar a negociar com Bruxelas.

Mas do outro lado do Canal da Mancha poucos parecem disposto a acomodar mais tumultos por culpa da confusão na política interna britânica. O “derradeiro limite” para se conseguir um acordo para o Brexit, ou então para tentar negociar uma extensão do prazo para a negociação, é a 21 ou 22 de março, confirmaram fontes da União Europeia ao diário britânico “The Guardian”. É nesse dia que os líderes dos países europeus se juntam para uma cimeira do Conselho Europeu.

Theresa May, primeira-ministra britânica, tem enfrentado pressão do seu partido para fazer uma coisa e o seu contrário: uns pedem que lute por uma extensão do prazo para a saída para que o acordo final seja benéfico para a economia do país; outros exigem simplesmente sair da UE, com ou sem acordo, para acabar de vez com a influência de Bruxelas nas leis e nas contas do Reino Unido.

O problema de May - que podia não o ser se ela própria defendesse essa extensão - é que há cada vez mais britânicos assustados com a possibilidade de uma saída desordenada. Já se conhecem os comunicados de centenas de associações de quase todos os setores mais importantes da indústria a alertar para os perigos da instabilidade económica do cenário sem acordo. Para piorar ainda mais a pressão sobre May, Jeremy Corbyn, líder da oposição trabalhista, decidiu finalmente apoiar a realização de um segundo referendo, no qual os britânicos seriam chamados a votar contra ou a favor do acordo que May conseguir, no fim dos prazos todos, com Bruxelas.

