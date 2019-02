Venezuela. “Não podemos continuar como escravos, estamos a libertar-nos”, diz soldado desertor

Um grupo de soldados venezuelanos que desertaram para a Colômbia no sábado diz temer pela segurança das suas famílias.

Em declarações à BBC, um soldado de 23 anos afirmou estar preocupado com a possibilidade de as forças leais ao Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, “atacarem” os seus familiares. “Mas penso que foi a melhor decisão que poderia ter tomado”, contrapôs.

Mais de uma centena de soldados terá desertado, a maioria durante os confrontos deste fim de semana por causa da entrega de ajuda humanitária. Maduro enviou tropas para bloquear estradas e pontes nas fronteiras com o Brasil e a Colômbia, onde estavam previstas entregas de comida e medicamentos, organizadas pelos EUA.

Em vários pontos de passagem, as forças de segurança venezuelanas dispararam gás lacrimogéneo contra voluntários e manifestantes que incendiavam postos avançados e atiravam pedras a soldados e agentes da polícia.

“As forças armadas quebraram por causa de tantos oficiais corruptos”

O grupo de desertores, que se encontra numa igreja na cidade colombiana de Cúcuta, aceitou falar à estação britânica sob a condição de anonimato. “Há muitas tropas profissionais que querem fazer isto [desertar]. Isto terá um efeito dominó e terá uma influência significativa nas forças armadas”, disse um homem de 29 anos.

“As forças armadas quebraram por causa de tantos oficiais corruptos. Os militares profissionais estão cansados. Não podemos continuar como escravos, estamos a libertar-nos”, acrescentou.

Uma mulher, também desertora, descreveu o clima de sábado como “tenso” e disse-se incapaz de “fazer mal” ao seu próprio povo. “A minha filha ainda está na Venezuela e é isso que me custa mais. Mas eu fiz isto por ela”, sublinhou.

Um outro soldado lamenta que o povo venezuelano tenha de estar nas ruas a lutar por ajuda humanitária. “Senti-me impotente e inútil”, confessou à BBC.

Portugal e Espanha contra intervenção militar externa

No domingo, o ministro espanhol das Relações Exteriores, Josep Borrell, avisou que o seu país não apoiaria uma intervenção militar estrangeira na Venezuela e assegurou que nem todas as soluções em cima da mesa ajudam a encontrar uma saída para a crise.

As declarações do governante chocam com as do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, para quem “todas as opções estão em cima da mesa”. As declarações de Pompeo estão em sintonia com o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, que no sábado se dirigiu aos líderes internacionais para pedir um reforço da ajuda e admitiu o recurso a uma intervenção militar estrangeira.

Citado pela agência de notícias Efe, Pompeo considerou sábado como um “dia trágico”, tendo em conta os atos violentos que rodearam a entrada dos primeiros camiões com ajuda humanitária e que resultaram na morte de pelo menos quatro pessoas e em quase 300 feridos.

À semelhança do seu homólogo espanhol, o ministro português Augusto Santos Silva também defendeu que a solução para a Venezuela passa pela pressão política e diplomática internacional e não pela confrontação interna ou uma intervenção militar externa.