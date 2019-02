Trump processado por ex-funcionária por comportamento sexual impróprio

Uma das funcionárias da campanha que levou Donald Trump à presidência dos Estados Unidos vai processar o Presidente por alegadamente ter sido forçada a dar-lhe um beijo durante as preparações para um comício no estado da Flórida.

O seu nome é Alva Johnson e, em declarações ao jornal norte-americano “The Washington Post”, conta que no dia 24 de agosto de 2016, Trump puxou-a pela mão e tentou beijá-la nos lábios, mas ela virou a cara. “Foi muito assustador e inapropriado e senti-me invadida na medida em que não estava nada à espera e não desejava nada daquilo. Ainda vejo os lábios dele a aproximarem-se de mim”.

Apesar de mais de uma dezena de mulheres já terem publicamente acusado o Presidente dos Estados Unidos de comportamento sexual impróprio, Johnson é a primeira a acusá-lo depois de Trump ter chegado à Casa Branca e a primeira a referir que este tipo de alegados abusos se passaram durante a campanha à presidência.

As duas testemunhas oculares que a própria Johnson identificou como estando presentes no local na altura negaram ao “Washington Post” terem visto o episódio por ela descrito no processo. Trump também repudia as acusações: “É um óbvio absurdo”, disse Sarah Sanders, responsável pela comunicação da Casa Branca.