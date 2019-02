Trump diz que Spike Lee fez “declarações racistas” durante o seu discurso dos Óscares

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, acusou o realizador norte-americano Spike Lee de tecer "comentários racistas" contra si durante o discurso de aceitação do óscar para "Melhor Argumento Adaptado", que recebeu por "BlacKkKlansman - o Infiltrado". Lee é um ativista pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e, depois de ter saltado para o colo de Samuel Jackson para demonstrar a sua felicidade com aquela estatueta, disse que a América ainda vai "recuperar a dignidade", naquele que foi o discurso mais politizado da noite. “Hoje, perante o mundo, homenageio os meus antepassados que construíram este país, ao mesmo tempo que acontecia um genocídio do nosso povo. Recuperarmos a nossa humanidade será um momento poderoso e as eleições de 2020 estão ao virar da esquina. Vamos mobilizar-nos e permanecer do lado certo da História. Vamos fazer a única escolha moral entre o amor e o ódio", disse Lee.

Mas Trump não gostou destas palavras apaixonadas e recorreu ao Twitter para criticar Lee: "Seria bom se Spike Lee conseguisse ler as notas que levou mas melhor seria ainda que não tivesse levado notas com ataques racistas ao seu Presidente quando ele fez mais pelos afroamericanos deste país (Reforma na Justiça Criminal, a mais baixa taxa de desemprego na História, cortes nos impostos, etc.) do que qualquer outro Presidente!"