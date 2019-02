Síria: 13 'jiadistas' franceses entregues ao Iraque serão julgados no país

Os 13 franceses e alegados combatentes do grupo extremista Daesh que foram entregues pelas forças árabe-curdas da Síria às autoridades iraquianas "serão julgados segundo a lei iraquiana", declarou hoje o Presidente do Iraque em Paris. Barham Saleh falava no final de um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, no Eliseu.

Segundo a agência norte-americana Associated Press, um responsável da segurança iraquiano que não quis ser identificado disse hoje que o governo iraquiano tem 13 franceses militantes do Daeswh sob custódia desde que eles foram transferidos da Síria há um mês. Adiantou que os militantes serão julgados por crimes cometidos no Iraque.

Era expectável que os dois presidentes discutissem a questão dos cidadãos franceses que se juntaram ao Daesh para combater no Iraque e na Síria e que estão agora detidos pelas Forças Democráticas Sírias (FDS, aliança árabe-curda) apoiadas pela coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos.

Washington pediu aos países europeus, nomeadamente o Reino Unido, a França e a Alemanha, para repatriarem e julgarem os seus cidadãos combatentes do Daesh e feitos prisioneiros na Síria.

Macron considerou competir às autoridades iraquianas decidir se julgam os franceses transferidos pelas FDS. "Estas pessoas têm o direito de beneficiar de proteção consular, neste momento a nossa rede diplomática será mobilizada nesse sentido", adiantou, explicando que nessa altura poderá confirmar a sua identidade.

A França, atingida nos últimos anos por atentados reivindicados pelo Daesh e nalguns casos planeados a partir da Síria, tem-se oposto ao regresso a França dos 'jiadistas' franceses. O Presidente francês congratulou-se, por outro lado, com a decisão norte-americana de manter cerca de 200 soldados no nordeste sírio, depois de Washington ter anunciado em dezembro a retirada dos 2.000 soldados envolvidos na luta contra o EI na Síria.

"A decisão norte-americana é uma coisa boa, só me posso congratular por essa escolha que corresponde ao que temos lembrado, a necessidade de ficar ao lado das FDS e daqueles que trabalharam na luta contra o Daesh (acrónimo árabe para Estado Islâmico)", declarou Macron. Adiantou que a França acompanha a decisão "politicamente" e "no quadro da coligação" internacional que opera na região, da qual faz parte.