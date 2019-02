Shakira vai ser processada por lesar o Estado espanhol em €14 milhões

Quando se mudou para Espanha para viver com o marido, o futebolista Gerard Piqué, Shakira não informou as finanças da sua nova morada fiscal. Foi essa mudança que está na base do processo penal que a cantora colombiana vai ter de enfrentar brevemente: o Ministério Público terminou a investigação e acredita que Shakira lesou o Estado espanhol em 14,5 milhões de euros.

Entre 2012 e 2014, consideraram as autoridades, a cantora já morava em Espanha. No entanto, a sua morada fiscal continuava a ser nas Bahamas, refere esta segunda-feira o jornal “El País”, que cita fontes próximas da investigação. E, segundo a legislação espanhola, qualquer pessoa que viva mais de seis meses no país é considerado cidadão para fins fiscais.

Apesar de a investigação estar concluída, não foi possível provar que Shakira passou seis meses seguidos a morar em Espanha. Shakira só viria a declarar-se residente em 2015, depois de já ter comprado casa na cidade de Barcelona dois anos antes.