Reino Unido assinala dia mais quente alguma vez registado em fevereiro

Os termómetros subiram e esta segunda-feira fica marcada no Reino Unido como o dia mais quente de fevereiro alguma vez registado. O serviço nacional de meteorologia do país afirma que as temperaturas chegaram aos 20,3C em Ceredigion, na costa oeste do País de Gales.

Depois de um fim de semana morninho, com uma média de 18 graus, esta é também a primeira vez que o país regista uma máxima acima dos 20ºC durante o inverno, adianta o Met Office.

O recorde anterior para fevereiro (19,7C) foi registado em Greenwich, em 1998.

Segundo as previsões, as temperaturas amenas vão manter-se amanhã, terça-feira.