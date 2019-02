Presidente do Senegal foi reeleito na primeira volta, diz PM. Opositores dizem que ainda é muito cedo

O Presidente do Senegal, Macky Sall, venceu na primeira volta das eleições de domingo, anunciou o primeiro-ministro, Mahammed Dionne. “Os resultados permitem-nos dizer que devemos congratular o Presidente pela sua reeleição”, disse o chefe do Governo, prevendo que Sall receba “pelo menos 57%” dos votos.

Os resultados oficiais de cada região só deverão ser anunciados na terça-feira, enquanto o anúncio dos resultados nacionais poderá prolongar-se até sexta-feira. Se nenhum dos candidatos tiver conseguido mais de 50%, será realizada uma segunda volta a 24 de março.

Pouco antes do anúncio do primeiro-ministro, os dois principais rivais de Sall advertiram contra proclamações prematuras de vitória. “Os resultados compilados até agora permitem-nos dizer que haverá segunda volta”, disse o antigo primeiro-ministro Idrissa Seck, que concorre pela terceira vez à presidência do país.

“No estado atual da contagem de votos, nenhum candidato — repito: nenhum candidato —, incluindo eu, pode afirmar ter vencido as eleições”, sublinhou o deputado Ousmane Sonko, ex-inspetor principal dos impostos.

Ex-presidente da Câmara de Dakar e filho do antigo Presidente Abdoulaye Wade afastados da corrida

Seck e Sonko são os dois únicos candidatos com possibilidades de chegarem a uma segunda volta, com Sall à frente em muitas assembleias de voto, de acordo com os resultados preliminares divulgados pelos media senegaleses. Os outros dois candidatos, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Madické Niang e o candidato do Partido da Unidade e Reunião, Issa Sall, seguiam muito atrás.

Macky Sall acabou por disputar as eleições com quatro candidatos menos conhecidos depois de o antigo presidente da Câmara de Dakar Khalifa Sall e Karim Wade, filho do ex-Presidente Abdoulaye Wade, terem sido impedidos de concorrer após serem condenados por uso indevido de fundos públicos.

Presidente desde 2012, depois de derrotar o seu antigo mentor Abdoulaye Wade, Macky Sall fez uma campanha para um segundo mandato assente num projeto de infraestruturas destinado a impulsionar o crescimento económico do país. No entanto, a agência France-Presse lembra que serviços básicos como a saúde e a educação continuam a ser prestados de uma forma inadequada, o que, por vezes, gera protestos e greves.

Cerca de cinco mil observadores monitorizaram o processo eleitoral, anunciou o Ministério do Interior. A missão de observação da União Europeia fez uma avaliação “bastante positiva” nas assembleias de voto que monitorizou.