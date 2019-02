Presidente da África do Sul anuncia criação de tribunal especial de combate à corrupção

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou este domingo a criação de um tribunal especial com poderes para acelerar investigações e resgatar lucros da corrupção. Após um quarto de século no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla original) ficou manchado por alegações generalizadas de corrupção que forçaram a saída do antecessor de Ramaphosa, Jacob Zuma, no ano passado.

O anúncio da unidade especial de investigação, formada por oito membros, foi feito um dia depois de o maior partido da oposição, a Aliança Democrática, ter dito que a luta contra a corrupção seria a sua principal bandeira de campanha para as eleições de 8 de maio. “Quero dizer a todos os políticos: se são corruptos, podem esperar passar 15 anos na prisão”, disse o líder da oposição, Mmusi Maimane, no lançamento do seu manifesto.

Em novembro do ano passado, Ramaphosa foi obrigado a devolver 35 mil dólares (cerca de 31 mil euros) de doações atribuídas por uma empresa acusada de corrupção. A Bosasa, que conseguiu contratos lucrativos com o Governo, encontra-se sob investigação.

Funcionário do Ministério da Justiça suspenso

Esta segunda-feira, o ministro da Justiça, Michael Masutha, anunciou a suspensão preventiva de um funcionário da secção de gestão de segurança do Departamento de Justiça e Desenvolvimento Constitucional. O afastamento está relacionado com uma investigação interna à aquisição irregular dos serviços da Bosasa, agora rebatizada como Global Technology Solutions.

As revelações foram feitas no âmbito de um inquérito judicial em curso sobre “a captura do Estado”, a alegação de que, com Zuma no poder, o aparelho estatal recebia instruções de empresas que se serviam de políticos corruptos para promoverem os seus interesses.

A família Gupta no centro das acusações

Em outubro do ano passado, o então ministro das Finanças, Nhlanhla Nene, demitiu-se depois de reconhecer que se tinha reunido com membros da influente família Gupta. A família é suspeita de ter trabalhado com Zuma para garantir contratos com o Governo e determinar nomeações do Executivo.

As alegações são negadas pela família e por Zuma. Contudo, o ex-ministro confessou a uma comissão de inquérito, liderada por juízes, que se reuniu com a família pelo menos seis vezes entre 2009 e 2014. Nene tinha anteriormente negado esses encontros.

Não há indícios de que tenha feito alguma coisa ilegal ao encontrar-se com os empresários da família durante os seus mandatos como vice-ministro e ministro das Finanças de Zuma. No entanto, Nene estava sob intensa pressão política para se demitir. Zuma demitira-o em 2015 mas ele acabaria por ser reconduzido pelo atual Presidente, quando Ramaphosa tomou posse em fevereiro do ano passado.

O inquérito judicial também está a investigar alegações de corrupção da empresa estatal de energia Eskom, além do próprio antigo Presidente Zuma num negócio de armas bilionário feito nos anos 1990.