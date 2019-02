Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano anuncia demissão no Instagram

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, o grande artífice do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano de 2015, anunciou nesta segunda-feira à noite na rede social Instagram a demissão do cargo. "Peço desculpa por já não ser capaz de continuar no cargo e por todas as minhas falhas no desempenho das minhas funções", escreveu Zarif na sua conta do Instagram.

Citando um porta-voz do Governo, Abbas Musavi, a agência oficial iraniana IRNA confirmou que o chefe da diplomacia iraniano se demitiu e que se desconhece, até agora, a razão pela qual declarou a sua "incapacidade de se manter no cargo". Falta agora que a demissão do MNE seja aceite pelo Presidente iraniano, Hassan Rohani.

Zarif dirigiu a diplomacia iraniana durante todo o primeiro mandato de Rohani (2013-2017) e foi reconduzido no cargo após a reeleição do chefe de Estado, considerado um moderado. "Estou extremamente reconhecido ao povo iraniano e aos seus dirigentes respeitados pela magnanimidade de que deram provas durante 76 meses", acrescentou o chefe da diplomacia demissionário na mensagem publicada no Instagram.

Mohammad Javad Zarif foi o chefe dos negociadores iranianos do acordo de 2015 concluído entre a República Islâmica do Irão e o Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha) para pôr fim a 12 anos de crise em torno do programa nuclear iraniano. Criticado pelos ultraconservadores iranianos, assistiu nos últimos meses a uma intensificação dos ataques contra si, após a decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar unilateralmente o seu país desse pacto, em maio de 2018.