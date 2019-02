Menino francês de 5 anos leva sarampo de volta à Costa Rica

Um menino francês de cinco anos que foi de férias com os pais para a Costa Rica reintroduziu no país o vírus do sarampo. Desde 2006 que o país da América Central não tem casos com origem doméstica. A última situação verificada, em 2014, também foi importada. Agora a doença regressou.

Tal como noutros casos semelhantes, o problema reside nos pais que não vacinam os filhos, ou por negligência ou por convicção mal informada. O movimento antivacinas tem vindo a crescer em muitas partes do mundo, em parte alimentado pelo próprio efeito que a vacina tem de fazer desaparecer a doença (só entre 2000 e 2017, de acordo com estimativas oficiais, 21 milhões de mortes terão sido evitadas em todo o mundo graçasa à vacinação). Isso gera um falso sentimento de segurança que abre a porta ao seu regresso.

A criança francesa está internada em isolamento num hospital em Puntarenas, enquanto as autoridades procuram apurar com quem terá tido contacto. Igual mensagem foi passada à companhia aérea pela qual a família viajou e às autoridades francesas, que vão tomar precauções em relação aos colegas do menino.

Por enquanto, não se sabe onde a criança terá contraído a doença. Altamente contagioso e transmissível através do ar, o sarampo provoca febre, tosse, comichão e diarreia e infeções diversas. No limite, pode provocar infeções perigosas e tornar-se fatal, ou levar à cegueira.

"O nosso país goza de boa cobertura de vacinação em geral", disse o Ministério da Saúde costa-riquenho num comunicado. "Porém, a fim de evitar casos particulares e as suas possíveis complicações, é importante que as pessoas com menores a cargo garantam que eles têm o esquema de vacinas completo".