EUA. Já passaram quatro meses do sorteio e ninguém reclama o prémio da lotaria 'Mega Millions': 1,4 mil milhões de euros

E se alguém acordasse um certo dia, depois de semanas de trabalho encavalitadas umas nas outras, e tivesse à espera uma quantia de dinheiro suficiente para comprar quase quatro aviões Airbus A380? Ou quatro Trump Towers. Ou a Juventus, o clube super-rico de Itália que é, desde o verão, a nova casa de Cristiano Ronaldo.

Entrar no mundo da imaginação não custa muito, mas é assim que o “The Guardian” coloca as coisas para percebermos o que está a perder um habitante de Simpsonville, na Carolina do Sul, Estados Unidos, que venceu a lotaria Mega Millions, uma espécie de Euromilhões norte-americano.

O segundo maior prémio de lotaria da história dos EUA, qualquer coisa como 1,4 mil milhões de euros, continua por ser reclamado quatro meses depois do sorteio.

Um funcionário revelou durante a semana que, no dia seguinte ao sorteio, alguns polícias estacionaram no parque do KC Mart. As autoridades levaram os vídeos de vigilância, porventura para identificar o vencedor.

O bilhete da lotaria terá sido comprado entre 20 e 23 de outubro. O sortudo (será?) tem até 19 de abril para reclamar a fortuna. O dono da loja, outro sortudo (será?), receberá 44 mil euros se isso acontecer.