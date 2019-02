EUA-China. “Progresso substancial” leva a adiamento de aumento de tarifas, anuncia Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, este domingo, que vai adiar um aumento nas tarifas sobre as importações da China após um “progresso substancial” nas negociações entre os dois países. “Assumindo que ambos os lados fazem progressos adicionais”, Trump acrescentou que seria planeada uma cimeira com o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

De acordo com a data-limite fixada anteriormente, na ausência de um entendimento, Washington imporia, a partir de sexta-feira, 1 de março, um aumento de tarifas, de 10% para 25%, em cerca de 200 mil milhões de dólares (cerca de 175 mil milhões de euros) de produtos importados da China.

O adiamento, agora anunciado, ficou a dever-se ao progresso feito em “importantes assuntos estruturais incluindo proteção de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, agricultura, serviços, divisas e muitos outros assuntos”, justificou Trump.

O possível encontro entre os Presidentes norte-americano e chinês deverá realizar-se em Mar-a-Lago, propriedade de Trump na Flórida, onde os dois líderes já se encontraram anteriormente.

“Uma grande notícia na próxima semana ou na seguinte”

Trump não definiu um novo prazo para a conclusão das negociações mas disse a governadores estaduais reunidos na Casa Branca que poderá haver “uma grande notícia na próxima semana ou na seguinte” se tudo correr bem nas negociações.

A agência oficial de notícias da China, Xinhua, referiu que o objetivo de um acordo está “cada vez mais próximo” mas alertou que as negociações ficarão mais difíceis à medida que se aproximam do fim. “O surgimento de novas incertezas não pode ser descartado e a natureza, complexidade e dificuldade das fricções comerciais de longo prazo entre a China e os EUA devem ser claramente reconhecidas”, juntou.

No final do ano passado, as duas partes acordaram uma trégua de 90 dias para negociações. À margem da cimeira do G20 na Argentina, em dezembro, Trump e Xi concordaram avançar nas negociações sobre as questões estruturais do diferendo comercial, incluindo “transferências tecnológicas, proteção da propriedade intelectual, ciberintrusão, serviços e agricultura”, como ficou estipulado em comunicado após um encontro informal entre os dois líderes.

Entre os assuntos mais delicados estão as questões das patentes e da propriedade intelectual, áreas em que os chineses se queixam de intransigência por parte dos EUA.

O desentendimento sobre memorandos de entendimento

No domingo, durante uma reunião à frente das câmaras e na presença da delegação chinesa, Trump e o representante norte-americano do Comércio, Robert Lighthizer, discordaram sobre o significado dos memorandos de entendimento. Questionado sobre as conversações comerciais com a China, o Presidente norte-americano disse que não gostava de memorandos de entendimento porque estes “não significam nada”.

Lighthizer interveio para esclarecer que um “memorando de entendimento é um contrato, um acordo vinculativo entre duas pessoas”, ao que Trump retorquiu: “Eu discordo”. O representante do Comércio anunciou então que “daqui em diante, já não vamos usar a expressão ‘memorando de entendimento’, vamos usar a expressão ‘acordo comercial’, OK?”.