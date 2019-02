Cancelado julgamento de antigo guarda de campo de concentração nazi

O julgamento de um antigo guarda de um campo de concentração nazi, de 95 anos, foi cancelado esta segunda-feira devido a problemas de saúde do arguido.

A defesa do antigo guarda do campo de concentração de Stutthof, no norte da Polónia, alegou que o estado de saúde do seu cliente se deteriorou nos últimos tempos, sobretudo devido a um problema cardíaco, fazendo-se acompanhar de um relatório médico, refere a Reuters.

A razão invocada pelo advogado foi aceite pelo juiz do tribunal de Münster, cidade do estado federal de Renânia do Norte-Vestfália, que acabou por cancelar definitivamente o julgamento.

Esta não foi a primeira vez que o julgamento foi adiado. Em dezembro, a defesa do antigo guarda de um campo de concentração nazi já tinha apresentado um pedido nesse sentido, que também foi aceite.

O antigo guarda nazi é acusado ter tido conhecimento de milhares de mortes ocorridas no campo de concentração de Stutthof, entre 1942 e 1944. Facto que foi sempre negado pelo próprio durante as três anteriores sessões do julgamento.

Desde novembro, as sessões do julgamento foram limitadas a duas horas por dia, devido ao estado de saúde do arguido.