Brexit. Atriz Helen Mirren defende novo referendo e adiamento por dois anos

A atriz Helen Mirren considerou, em declarações à Lusa, que o Reino Unido deveria convocar um novo referendo sobre a saída da União Europeia.

“Não é tanto o que acho que vai acontecer, é o que gostaria que acontecesse”, disse a atriz, à margem da cerimónia dos Óscares em Hollywood, mostrando preocupação com a forma como o processo de saída da União Europeia está a decorrer. A atriz disse que gostaria “que houvesse um segundo referendo”, aludindo a uma hipótese que tem sido defendida pelos críticos do plano de Theresa May para abandonar a União Europeia três anos depois do referendo em que ganhou o “Sim”.

A atriz expressou também o desejo de que “o Brexit, tal como está hoje, seja adiado por dois anos”, um período que seria utilizado para que “toda a gente consiga assentar os planos”. Helen Mirren, que apresentou o Óscar para Melhor Documentário na 91.ª edição dos prémios da Academia, disse antes mesmo da cerimónia que estava a torcer por Olivia Colman para a estatueta de Melhor Atriz, vitória que se veio a concretizar.

“‘A Favorita’ é um dos meus filmes favoritos”, declarou, elogiando o trabalho da também inglesa Olivia Colman. “Ela merece absolutamente, não apenas por este filme, onde é incrível, mas também pelo resto do seu trabalho ao longo dos anos”, afirmou. “Ela é extraordinária e é muito excitante que a América esteja a reconhecer isso.”

Helen Mirren venceu o Óscar de Melhor Atriz em 2007 pelo papel em “A Rainha”, depois de três outras nomeações em 1995, 2002 e 2010.