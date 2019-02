Alterações à Constituição cubana aprovadas por quase 87% dos eleitores

A revisão da Constituição cubana foi aprovada com quase 87% dos votos dos eleitores que no domingo foram chamados a pronunciar-se em referendo, adiantou nesta segunda-feira a comissão eleitoral de Cuba. "A Constituição foi aprovada pela larga maioria dos cidadãos", declarou a presidente da comissão, Alina Balseiro, adiantou a AFP.

No total, 7,8 milhões de cubanos foram no domingo votar as alterações propostas à Constituição, o que representa uma participação de 84,41% dos eleitores. Entre os votantes, 6,8 milhões (86,85%) votaram pelo "sim" e 766.400 (9%) pronunciaram-se pelo "não", de acordo com os números oficiais. Ainda de acordo com Alina Balseiro, 2,5% dos boletins de voto foram entregues em branco e 1,6% foram considerados nulos.

Habitualmente, a oposição -- ilegal em Cuba e onde o voto não é obrigatório -- manifestava o seu descontentamento com o poder apelando aos eleitores a votarem em branco ou a depositarem nas urnas boletins de voto danificados para que fossem considerados nulos. Mas o referendo sobre a reforma da Constituição permitia votar "não", algo a que a oposição tinha apelado no decurso de uma forte campanha nas redes sociais.

Por seu lado, o Governo cubano desencadeou uma forte campanha pelo "sim", criando a palavra-chave para redes sociais #YoVotoSi, mas que marcou também presença na televisão, nos autocarros e espaços comerciais da ilha.

Aprovado por unanimidade no parlamento cubano, em dezembro passado e após uma discussão pública ao longo de dois meses, o novo texto constitucional foi aprovado em referendo no domingo. O novo texto constitucional introduz algumas relevantes diferenças, como o reconhecimento da propriedade privada, a garantia de presunção de inocência e de 'habeas corpus' em processos criminais, o estabelecimento da liberdade de imprensa e a possibilidade dos cubanos denunciarem violação de direitos constitucionais cometidos pelo Governo.

Mas, para os adversários do regime de partido único, a revisão constitucional é apenas um pretexto para manter o 'status quo', evitando a possibilidade de profundas reformas, numa altura em que se assiste a alguma renovação no aparelho de poder.

A nova versão da Constituição continua a permitir um único partido na ilha, o Partido Comunista Cubano, a Economia continua a ser planificada, embora haja reconhecimento do mercado, e os meios de comunicação continuam a ser todos propriedade socialista (não há 'media' privados).

A atenuação do papel do Estado estende-se à Economia, passando a Constituição a admitir os negócios privados e as cooperativas (fora do setor agrícola) como organizações legítimas de atividade económica. Ainda a este nível, a Constituição reconhece agora o investimento estrangeiro como "fundamental" para Cuba.