“20 valores para todos”: professores franceses em protesto dão notas máximas aos alunos

Todos os alunos recebem 20 valores, a nota máxima. Pelo menos é isso que os professores franceses têm inserido no sistema informático. Na sala de aula, no entanto, as avaliações verdadeiras são apontadas nos trabalhos e nos testes, assim como é dito a cada um dos jovens. A ideia é a de “bloquear o sistema” porque professores e alunos estão em protesto contra as mudanças nos exames nacionais que dão acesso ao ensino superior.

“O sistema educativo francês depende totalmente das notas, por isso talvez isto funcione se todos tivermos 20 valores. Algo terá que ser feito”, dizia ao jornal britânico “The Guardian” um aluno de uma escola no centro de Paris. “Com este protesto podemos mesmo conseguir bloquear o sistema”, acrescentou uma professora da mesma instituição de ensino.

São sobretudo os professores nas escolas de Paris e no oeste de França que se têm juntado ao protesto.

As alterações aos exames fazem parte de um pacote de reforma do sistema de ensino levado a cabo pelo presidente Emmanuel Macron. O objetivo é que já no próximo ano letivo as escolas estejam muito mais direcionados para a lógica das empresas. Os alunos vão fazer menos exames e estes vão ser adaptados.

O atual sistema é semelhante ao português: no final do ensino secundário, os alunos fazem exames que lhes permitem aceder à faculdade. É baseado numa estrutura criada há mais de 200 anos.

As mudanças que Macron está a agora a querer aplicar já foram tentadas anteriormente por um Governo de extrema direita, mas foram travadas após uma série de manifestações. O presidente francês justifica a necessidade de mudança com o facto de o atual sistema estar a falhar na preparação dos jovens para a universidade e o mercado de trabalho.