Papa promete combater abusos sexuais com oito compromissos

"Chegou a hora de trabalhar em conjunto para erradicar o mal" do abuso infantil, afirmou este domingo o Papa Francisco, no discurso proferido no final da missa que encerrou o Encontro sobre a Proteção de Menores na Igreja, uma conferência inédita que juntou durante três dias os líderes católicos no Vaticano para debater os abusos sexuais de menores no seio da comunidade religiosa.

“A hora de encontrar um equilíbrio correto de todos os valores em jogo e fornecer diretrizes uniformes para a Igreja, evitando os dois extremos de um 'justicialismo' provocado pela culpa pelos erros passados ​​e pela pressão dos media e por uma atitude defensiva que não consegue confrontar as causas e efeitos desses graves crimes ”, afirmou Francisco no momento mais aguardado da cimeira.

Dirigindo-se aos líderes católicos, o Papa afirmou ainda que “o objetivo da Igreja será ouvir, vigiar, proteger e cuidar de crianças abusadas, exploradas e esquecidas, onde quer que estejam”. Para atingir esse objetivo, continuou, “a Igreja deve superar as disputas ideológicas e as práticas jornalísticas que muitas vezes exploram, para vários interesses, a própria tragédia vivida pelos pequenos”.

Francisco enfatizou também a importância de “transformar esse mal numa oportunidade de purificação”. Para concluir: “Os melhores resultados e a resolução mais eficaz que podemos oferecer às vítimas, ao povo da Santa Mãe Igreja e ao mundo inteiro são o compromisso com a conversão pessoal e coletiva, e a humildade de aprender, ouvir, assistir e proteger os mais vulneráveis ​​”.

O Papa acabou por fazer um “apelo sincero por uma batalha total contra o abuso de menores, tanto sexualmente quanto em outras áreas, por parte de todas as autoridades e indivíduos, pois estamos lidando com crimes abomináveis ​​que devem ser apagados do face da terra: isso é exigido por todas as muitas vítimas escondidas nas famílias e nos vários ambientes de nossas sociedades ”.

Para atingir estes objetivos, o Papa delineou oito linhas de ação fundamentais: a proteção das crianças, impedindo qualquer abuso psicológico e físico; a adoção de uma atitude de "seriedade impecável", entregando à justiça quem tenha cometido delitos; "um renovado e perene empenho na santidade dos pastores"; maior exigência na seleção e intensificação da formação dos sacerdotes; reforço do cumprimento das diretrizes episcopais; maior acompanhamento das vítimas; maior atenção às novas tecnologias; rejeição total do turismo sexual.