Guaidó admite intervenção militar internacional

O presidente da Assembleia Nacional venezuelana e autoproclamado presidente daquele país, Juan Guaidó, dirigiu-se sábado aos líderes internacionais para pedir um reforça da ajuda e admitiu o recurso a uma intervenção militar internacional. "Os acontecimentos de hoje [sábado] obrigam-me a tomar uma decisão: dizer à comunidade internacional formalmente que devemos ter todas as opções em aberto para alcançar a libertação desta pátria que luta e continuará a lutar."

O político venezuelano fez a afirmação num tweet, logo a seguir a uma conferência de imprensa com o Presidente colombiano, Ivan Duque, e o secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, mas, mais tarde, diante do alvoroço gerado, segundo o "El País", Guaidó acrescentou outra mensagem no Twitter, em que refere apenas que "o cerco diplomático contribuirá para a cessação da usurpação".

Neste discurso, em Cúcuta, Guaidó dirigiu-se também aos militares venezuelanos: "Mandaram queimar a comida tão necessária (para o povo). Vocês (os militares) não devem lealdade a alguém que queima comida na frente de famintos. Nós vimos um homem queimar medicamentos na frente de enfermos. Quantos guardas do Exército têm as suas mães doentes? Quantos não têm filhos em escolas sem comida? Vocês não devem obediência a quem, com sadismo, nega a ajuda humanitária a um país que precisa dela", frisou.

Segundo a Autoridade migratória colombiana, pelo menos 60 membros das forças de segurança venezuelanas, incluindo 53 militares, desertaram no sábado.

Sábado tinha sido a data fixada pela oposição para o início da operação de entrada de ajuda internacional, mas o dia ficou marcado pela repressão a manifestantes e pelas deserções de militares antes fiéis a Nicolás Maduro. Os camiões da ajuda internacional entraram em solo venezuelano, mas não passaram dos postos fronteiriços, tendo sido cercados pelas forças de segurança de Maduro. Quatro pessoas morreram e cerca de 285 ficaram feridas.

Nesta segunda-feira, Juan Guaidó participará na capital colombiana na reunião do Grupo de Lima, onde têm assento 13 países latino-americanos e o Canadá, para discutir a evolução da crise na Venezuela, e terá uma reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence.