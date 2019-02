Cuba: casamento homossexual divide votos no referendo à nova Constituição

O referendo sobre a nova Constituição, “é um momento importantíssimo de participação popular na história de Cuba”, disse ao Expresso Raquel Ribeiro, investigadora na Universidade de Edimburgo, membro do Cuba Research Forum [fórum de pequisa sobre Cuba].

Ao longo deste domingo – nas 25 340 mesas de voto que existem nas 15 provincias do país – oito milhões de cubanos votam alterações à Constituição do país. O direito à popriedade privada e a garantia de presunção de inocência nos tribunais, podem passar a estar inscritos na lei fundamental de Cuba.

Raquel Ribeiro destaca o facto de esta ser “uma votação a nível nacional da segunda Constituição pós-Revolução” [revolução foi em 1959]. O primeiro texto Constitucional “era de 1976 e estava, como admite o próprio Governo, obsoleto”.

A discussão do texto que está a ser referendado neste domingo (24 de fevereiro), tal “como o próprio processo de proposta, análise, discussão, sugestões, aterações de artigos para o documento final foi longo, detalhado, e envolveu todos os sectores da sociedade, da Igreja ao Poder Popular, dos sindicatos às federações de jovens, de mulheres, artistas, e todas as regiões, concelhias e pequenos comités da ilha”, diz a investigadora da Universidade de Edimburgo.

ERNESTO MASTRASCUSA/EPA

Se a nova Constituição for aprovada, o Presidente Miguel Diaz-Canel, 58 anos de idade, eventualmente só poderá permanecer no cargo até aos 60 – já que esta é a idade máxima para exercer o cargo de acordo com o projeto da nova lei do país. O tempo de duração de cada mandato será de cinco anos, estando prevista uma única reeleição.

“Creio que o documento vai ser aprovado por maioria; diria [no entanto] que entre 30 a 40% da população vai votar Não”, diz Ribeiro ao Expresso.

Nos últimos meses,“sobretudo desde que se conheceu o texto final, em dezembro” [último] – que foi entretanto aprovado pela nova Assembleia Nacional – os cubanos têm-se dividido nas razões para votar Sim ou Não”.

Casamento homossexual divide votos

A investigadora lembra que as razões que agrupam o Sim ou o Não estão longe de ser “uniformes: pelo Não há quem rejeite totalmente a Constituição, por esta legitimar um regime socialista (e, portanto, estes serão os dissidentes oficiais).

Vera Marmelo

Também há quem vote Não por questões mais particulares, e algumas têm sido polémicas, como o novo artigo da Constituição sobre o casamento, que no texto inicial deu a indicar que incluiria o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas no texto final (e sob pressão dos sectores mais conservadores das igrejas católica e evangélicas) está muito mais ambíguo”.

Mariela Castro, diretora do Centro Nacional de Educação Sexual de Cuba (CENESEX ), “tem sido a impulsionadora pela igualdade de direitos LGBT nos últimos anos”, diz Ribeiro. Mariela, que é também filha do ex-Presidente Raúl Castro e sobrinha de Fidel, “declarou no final de 2018 que a não inclusão do casamento gay era um golpe nas aspirações da comunidade, mas que o artigo era vago o suficiente para se avançar, a prazo, para uma revisão do Código da Família”, explica a investigadora do Fórum de Pesquisa sobre Cuba.

Ribeiro lembra ainda que entre os defensores do Não, também se encontram os ‘cuenta-propistas’ – ou seja,“empreendedores e empresários” por conta-própria que vêem “ainda muitas restrições à liberdade económica” no texto que está a referendado este domingo.

Quem vota na mudança?

“Quem vota sim, está consciente de que o desafio será manter um regime de partido único, sustentado nas conquistas sociais e de desenvolvimento humano da revolução (em educação, saúde, literacia, habitação, etc), obrigado a transformar o seu tecido laboral, libertando da dependência do estado milhares de trabalhadores que têm passado para o sector privado, deixando a porta aberta para uma iniciativa privada que já entra (e entrará cada vez mais, parece-me) em choque com as medidas restritivas do governo em termos de liberdade económica. É nessa tensão que se decidirão os próximos anos” de Cuba, explica Raquel Ribeiro.

A investigadora, lembra que aqueles que votam “Sim podem ter reservas semelhantes” aos que votam Não: “Parece-me que têm uma perspectiva do documento mais ampla, porque este aprofunda os valores iniciais da revolução de 1959, demarca Cuba como um país socialista no século XXI, com os desafios que hoje, 60 anos depois [da revolução de 1959], se colocam ao país e que não se colocavam em 1976 (ainda havia a URSS)”.

O “Granma”, órgão oficial do Partido Comunista cubano, elenca um conjunto de dados e números sobre aquilo que considera serem avanços da revolução no artigo intitulado “40 razões para votar Sim”.

Os exilados não votam, o que tem sido motivo de grande “polémica. Tem havido um amplo debate e discussão no “twitter sobre os motivos“ que impediram “os cidadãos cubanos no exterior de votar” o texto que é hoje referendado. As urnas encerram às 18h00 locais (23h00 em Lisboa ).