Cimeira Trump-Kim pode limitar-se ao simbolismo

O Vietname está de novo no caminho da Administração americana, mas desta vez como país amigo e suscetível de facilitar a paz com um dos mais antigos inimigos dos Estados Unidos. O simbolismo é elevado, as expectativas nem tanto.

“Não há pressa. Desde que não haja testes [balísticos ou nucleares], não tenho pressa”, adiantou Donald Trump acerca da reunião com o seu homólogo norte-coreano, agendada para as próximas quarta e quinta-feira, 27 e 28 de fevereiro. Será o segundo encontro entre os dois em apenas oito meses e, segundo anunciou o líder americano, “não será, de modo nenhum, o último”.

Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, Trump reafirmou que “o objetivo último é a desnuclearização da Coreia do Norte”. Na sua mensagem de ano novo, Kim Jong-un assumiu a mesma meta: “É minha firme vontade alcançar uma paz permanente e a desnuclearização da península coreana”. Não é bem a mesma coisa: vista de Pyongyang, a geografia é mais lata e evoca implicitamente a presença militar americana na Coreia do Sul.

Um antigo embaixador de Portugal na Coreia do Norte, José Manuel Duarte de Jesus, diz que “a preparação desta cimeira parece melhor do que a anterior”, realizada em junho em Singapura, mas realça que “está tudo em aberto”. Na sua opinião, “nunca haverá negociação nenhuma sem cedências claras dos Estados Unidos quanto ao boicote económico à Coreia do Norte”. “Não estou a ver Trump a fazer concessões”, acrescenta o diplomata.

Ainda em Washington, Trump lembrou que mantém as sanções impostas à Coreia do Norte. Só admitiu levantá-las “se do outro lado ocorresse qualquer coisa de significativo”. Mesmo sem precisar o que considerava “significativo”, a frase caiu bem em Pequim. A China considera necessário que o Conselho de Segurança das Nações Unidas discuta a “reversibilidade” da resolução que impôs as sanções à Coreia do Norte, explicou na passada quinta-feira o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Há cerca de dez meses a Coreia do Norte anunciou o fim dos testes balísticos e nucleares. Tal não significa parar o programa nuclear, que muitos observadores acreditam que não parou. “Há sérias dúvidas de que o programa tenha parado”, afirma Duarte de Jesus. Seja como for, não houve mais testes. Trump já não ameaça “destruir totalmente” a Coreia do Norte e afirma ter “uma boa relação” com Kim. “No caso do Irão, pelo contrário, tudo indica que o programa nuclear parou e mesmo assim, os Estados Unidos saíram do acordo [alcançado em 2015 com o apoio da Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha]”, salienta o antigo embaixador português em Pyongyang acerca da “imprevisibilidade” da política externa de Trump.

A tensão na península coreana deixou quase de ser notícia. A norte do paralelo 38, no entanto, a pobreza acentuou-se. Segundo um memorando do embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas, divulgado esta semana, o Governo de Kim foi forçado a “cortar as rações alimentares à população” devido a desastres naturais e às dificuldades na aquisição de equipamento agrícola criadas pelo atual regime de sanções. Em 2017 — indica um relatório da ONU — 41% da população norte-coreana (cerca de 10 milhões de pessoas) sofria de má nutrição.

Dragão emergente



Independentemente do que Trump e Kim Jong-un acordarem em Hanói, a cimeira deu nova projeção internacional ao Vietname. Trata-se de um dos poucos países que mantêm boas relações com os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Um milagre diplomático, com um Governo comunista e uma economia aberta ao investimento estrangeiro e à iniciativa privada, que cresce acima dos 7% ao ano. O crescimento do PIB vietnamita em 2018 foi de 7,8%, o valor mais alto da última década.

“Dragão emergente” no sudoeste asiático, o Vietname tem quase 100 milhões de habitantes, mais de metade deles com menos de 40 anos e, portanto, nascidos depois da “guerra americana”, nome que os vietnamitas dão ao conflito a que o Ocidente geralmente chama “guerra do Vietname”. Sinal dos tempos, na semana passada as autoridades da aviação civil americana satisfizeram uma velha aspiração da Vietnam Airlines, autorizando a companhia a voar para os Estados Unidos. Mais de um milhão de vietnamitas vivem naquele país, sobretudo na Califórnia.

Além disso, o Vietname poderá servir de “exemplo” à isolada e empobrecida Coreia do Norte, disse um antigo representante do governo de Hanói na Organização Mundial do Comércio, Dao Huy Giam, citado por um jornal de Hong Kong. “Se puderem aplicar reformas como as que foram feitas no Vietname, terão mais oportunidades e irão acelerar o desenvolvimento do país”.