Brexit pode ser adiado até 2021

O Brexit pode vir a ser adiado até 2021, adiantou esta tarde o jornal britânico The Guardian. O adiamento, segundo o jornal, estará a ser equacionado ao mais alto nível da União Europeia, num momento de crescente exasperação pelo modo como Theresa May tem lidado com as negociações.

Uma extensão prolongada do período de negociação ganha cada vez mais força, caso apareça um pedido nesse sentido e, em particular, se o Parlamento continuar a rejeitar o acordo de maio.

Não obstante esta informação, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk,frisou hoje no Egito que a primeira-ministra britânica, Theresa May, precisa de ter um novo acordo com apoio para apresentar na cimeira comunitária prevista para 21 e 22 de março, em Bruxelas.

A substituição do período de transição de 21 meses por um tempo suplementar como estado-membro permitiria, refere o Guardian, “que o Reino Unido e a UE desenvolvessem os seus planos para o futuro relacionamento com o objetivo de tornar redundante o contencioso à volta do ‘backstop’ irlandês”.

Segundo um diplomata citado pelo jornal, “uma prorrogação de 21 meses faz sentido, uma vez que cobriria o quadro financeiro plurianual (o período do orçamento da UE) e tornaria tudo mais fácil”.

Neste momento há um irritante cada vez mais acentuado provocado pelo modo como May tem tratado a questão do Brexit. As fontes do jornal britânico revelam que as probabilidades de o Reino Unido sair da UE sem qualquer acordo são superiores a 50%.

O jornal sublinha ainda a preocupação manifestada por algumas das suas fontes de que a Irlanda possa transformar-se em bode expiatório caso não haja acordo de saída.

À chegada à cimeira União Europeia – Liga Árabe, no Egito, Sebastian Kurz, chanceler austríaco, ofereceu-se para apoiar um adiamento do Brexit, dado o impasse nas negociações.

"Se no início de março não houver apoio para o acordo, então acho que seria bom adiar o Brexit porque um cenário sem acordo é mau para a UE, mas péssimo para o Reino Unido", disse Kurz, citado pelo Guardian.