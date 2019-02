Ataque terrorista no Mali: “Militares portugueses estão todos bem”

Grupo terrorista atacou esta madrugada o centro de treino militar da União Europeia. “Os militares portugueses estão todos bem, havendo a registar até ao momento quatro baixas do lado do exército maliano e um número ainda indeterminado de civis atingidos”, informam as Forças Armadas em comunicado

O centro de treino militar da União Europeia em Koulikoro, no Mali, foi alvo de um ataque terrorista, que ocorreu na madrugado deste domingo. Nenhum dos quatro militares portugueses que ali se encontram em missão foi ferido durante o ataque, de acordo com um comunicado do Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

A nota do EMGFA garante que os “militares portugueses estão todos bem”, e informa que os portugueses que estavam no centro de treino da UE no momento do ataque pertenciam aos três ramos das Forças Armadas: dois militares do Exército, um da Marinha e outro da Força Aérea.

Há quatro baixas do lado do exército maliano e um número ainda indeterminado de civis atingidos. “O ataque com recurso a engenhos explosivos improvisados teve lugar nas proximidades do acesso ao campo. Após troca de tiros contra os atacantes, a situação foi controlada pelos militares ao serviço da União Europeia da Força de Reação Rápida de Espanha e da República Checa”, informa o comunicado do EGMFA.

Neste momento, Portugal tem atualmente 12 militares no Mali, dos três ramos das Forças Armadas, que em conjunto com outros países da União Europeia treinam as Forças Armadas do Mali "no sentido de apoiar as autoridades deste país e tornar as suas Forças Armadas autossustentáveis e capazes garantir a segurança e a defesa do território".

Terroristas do DAESH e à Al-Qaeda do Magrebe Islâmico

"A atividade terrorista de grupos associados ao DAESH e à Al-Qaeda do Magrebe Islâmico, continua a afetar a estabilidade do país, e a crise humanitária aumenta o risco das organizações terroristas se infiltrarem e desestabilizarem o Mali", refere ainda o EMGFA.

Recorde-se que o Conselho da União Europeia decidiu prolongar a missão de segurança no Mali, até 14 de janeiro de 2021. A decisão foi tomada na última quinta-feira e implica a libertação de uma verba de cerca de 67 milhões de euros.

"A missão civil EUCAP Sahel Mali presta apoio e aconselhamento às forças de segurança interna do Mali na implementação da reforma do setor da segurança definida pelo governo", recorda o Conselho da UE, falando ainda na "formação e aconselhamento estratégico à polícia" nacional e aos "ministérios competentes deste país".

Esta missão foi lançada a 15 de abril de 2004, tendo quartel-general em Bamaco, no Mali. O Conselho da UE adianta que, no âmbito desta missão, estarão na região 144 agentes internacionais e 65 agentes locais a partir de 1 de março deste ano.